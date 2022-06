Lukashenko: Liderazgo ruso no tiene intención de apoderarse de Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó este viernes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no desea apoderarse ni esclavizar a Ucrania.

«Créanme, Putin y el ejército ruso no tienen ningún deseo de apoderarse de Ucrania. Simplemente demostraron que se debe tener en cuenta a Rusia. No insulten al presidente de Rusia (…) No hay ningún deseo de esclavizar, apoderarse, etc», dijo a periodistas, citado por el diario SB Belarus Segodnya y reseñado por la agencia TASS,

A su juicio, la seguridad de Rusia es la principal preocupación de Putin y todo el liderazgo ruso.

«Entiendo al presidente de Rusia. Discutimos temas de diferentes maneras, pero no puedo decir nada cuando afirma que no solo Rusia, sino también Bielorrusia está bajo ataque. Necesitamos pensar en cómo defendernos, para evitar que surja un trampolín de agresión», aseveró.

Lukashenko teme que el conflicto en Ucrania se profundice y desencadene una tercera guerra mundial, compartiendo así -dijo- los temores del multimillonario estadounidense George Soros.

«Si no se detienen en Ucrania ahora, Soros puede tener razón. Ucrania es la parada», dijo.

No es la primera vez que Lukashenko se refiere al conflicto en Kiev. En marzo afirmó que Occidente necesita una guerra prolongada en Ucrania para -denunció- asfixiar a Rusia y Bielorrusia.

La operación militar rusa inició el pasado 24 de febrero por orden de Putin ordenó, en respuesta a una solicitud de asistencia de los líderes de las repúblicas de Donbass.

El objetivo de la operación, dijo Putin, es para la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.