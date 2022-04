Lula plantea crear un ministerio indígena de volver al poder

Este martes el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que en caso de volver a gobernar el país, creará un nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas en la nación.

Durante su discurso un evento en Brasilia, el ex presidente indicó «Y ahora ustedes me han dado una idea. Si creamos el Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Derechos Humanos […] o el Ministerio de Pesca, ¿por qué no podemos crear un ministerio para discutir temas indígenas?».

A pesar de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT), aún no ha hecho oficial su candidatura a la Presidencia de Brasil. Durante su participación en el evento, que reunió a miles de indígenas, Lula habló sobre el posible regreso al Gobierno.

«Quiero decir: nadie en este país, si volvemos al Gobierno, hará nada en tierras indígenas sin su consentimiento y acuerdo», declaró Lula, según información de medios locales.

Además, mediante sus redes sociales expresó que en años anteriores los Gobiernos del PT no hicieron «todo lo que pudimos haber hecho» por los indígenas.

Resaltó que » ciertamente nadie ha hecho más que nuestros esfuerzos por los pueblos indígenas. Y casi todo lo que hemos hecho ha sido desmantelado», agregó.

Asimismo, Lula expresó que los pueblos indígenas «tienen derecho a reclamar aquello en lo que creen, y no pueden ser objeto de violencia».

Señaló que por ello es necesario crear un Ministerio de Pueblos Indígenas, «encabezado por un indígena, no un blanco como yo», tuiteó.