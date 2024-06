Milei admite que “odia al Estado” y ama poder “destruirlo desde dentro”

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó en una entrevista al medio estadounidense The Free Journal, publicada este jueves, que odia al Estado, le encanta ser “el topo” adentro de este y que está dispuesto a soportar “mentiras, calumnias e injurias” con tal de lograr su objetivo de destruirlo desde dentro.

“Amo, amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde dentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas”, respondió al ser preguntado si le gusta ser “la mofeta del jardín”, en una entrevista realizada la semana pasada en el marco de su gira por Palo Alto (California, EE.UU.).

“La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado”, agregó.

El mandatario argentino habló de “la dura lucha” que enfrenta contra lo que denomina una “batalla cultural” que, durante décadas, fue dominada por el socialismo pero que, poco a poco, están destruyendo los libertarios.

“No sólo estamos dando esta batalla en el plano económico y en el plano político, no hemos abandonado la batalla cultural y todo esto va a generar una situación donde Argentina vuelva a crecer muy fuertemente”, indicó.

El ultraderechista omitió en la entrevista, que su gobierno ha multiplicado la miseria en tiempo récord, ha despedido a más de 7 mil trabajadores y que hoy 54 por ciento de los argentinos, son pobres. Tampoco habló de los altísimos índices de inflación, que golpean a un país que no atraviesa ningún conflicto.

No obstante, Milei va de frente y sin frenos a su destino (o precipicio). Sostiene que “la gente interpretó y asimiló que todos los atajos del populismo y del socialismo no funcionan, y eso es un elemento para ser muy optimista”, dijo si ver que su llegada al poder es consecuencia del descontento, y no del apoyo a una política destructiva del Estado.

El ultraderechista no perdió oportunidad de volcar su ira contra la izquierda y su visión de justicia social, por lo que se ha declarado enemigo de las políticas de equilibrio social.

“Esta repugnante y aborrecible idea de ‘justicia social’ en realidad va en contra del capital humano porque si estudias, trabajas, te esfuerzas y lo haces bien el Estado vendrá y te robará el dinero y se lo va a dar a gente que no hizo nada. Y eso es un mecanismo para expulsar talento”, aseveró.

El mandatario se definió así como un anarcocapitalista que considera al Estado “una organización criminal”.