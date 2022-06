Nicaragua ordena cierre de ONG extranjeras por incumplir controles internos

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua ordenó el cierre de nueve organizaciones sin fines de lucro (ONG) por evadir controles internos e incumplir las leyes nicaragüenses que las regulan.

Las ONG no se registraron como agentes extranjeros, siendo sujetos obligados, según refiere la resolución publicada este martes en la Gaceta Oficial 107.

Entre las organizaciones sin fines de lucro se encuentran Engineering World Health (Ingeniería Salud Mundial), Giving for Living lnternational INC (Dar para Vivir Internacional INC), Amigos de las Américas, Research Triangle lnstitute (Instituto Triángulo de Investigación), The Fyera Foundation (La Fundación Fyera) y Awana lnternational.

La resolución establece que todos los organismos de otras nacionalidades legalmente autorizados para operar en Nicaragua deben «garantizar a la entidad pública que los regula la documentación legal y financiera que les sea requerida».

“Con su actuar esos organismos han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones son Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación», señala parte de la resolución.

Las compañías habrían evitado reportar estados financieros, información de identidad y origen de todos sus miembros donantes, así como donaciones provenientes del exterior.

Los seis organismos deberán entregar los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos en un plazo no mayor de 72 horas.

El gobierno de Nicaragua ya había cancelado los registros y números perpetuos de 18 ONG europeas, 14 estadounidenses y una costarricense. En total son 42 las ONG extranjeras cerradas.

El cierre de ONG ha sido rechazado por la oposición de Nicaragua y por otros gobiernos, que tachan a la administración de Daniel Ortega de no ser democrática.

De hecho, el lunes Estados Unidos impuso restricciones de visado a 93 funcionarios de Nicaragua, utilizando como argumento un supuesto atentado contra la democracia.