Nueva oleada migratoria crea crisis en Europa

Rusia considera inaceptables los intentos de la Unión Europea de usar la crisis migratoria en la frontera polaco-bielorrusa para ampliar las sanciones contra Bielorrusia, declaró en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, subrayó que Minsk no tiene posibilidad de contener el flujo de migrantes.

“Consideramos inaceptable convertir los problemas migratorios en un pretexto para aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia y contra otros países”, dijo la diplomática.

Polonia, Lituania y Letonia informaron de un fuerte aumento del número de migrantes ilegales que intentan entrar en sus territorios desde Bielorrusia.

Estonia, Francia e Irlanda pidieron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU por la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que se celebrará este viernes. “Estas situaciones no deben utilizarse por razones políticas y convertirse en una causa de tensión entre los estados”, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

“Hemos declarado en reiteradas ocasiones que no se puede echar la culpa a Minsk por otra oleada de la crisis migratoria en Europa, ya que no fue causada y no comenzó en noviembre de 2021, ni durante el verano de 2021, ni incluso durante la primavera de 2021. Lleva varios años en fase activa”, indicó Zajárova.