Nuevo sondeo revela que conflicto Rusia-Ucrania no impulsa apoyos a Biden

En Estados Unidos, un nuevo sondeo muestra que el apoyo de los estadounidenses al liderazgo del presidente Joe Biden, no se ha incrementado por el momento, reseñan agencias.

Según encuesta publicada el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, pocos tienen mucha confianza en que Biden pueda gestionar una crisis y la mayoría cree que le falta firmeza a la hora de tratar con Rusia.

Esta información surge mientras el presidente de Estados Unidos, se reunía en Bruselas con aliados destacados para coordinar una respuesta a la operación militar especial rusa en Ucrania, Señala AP.

Apenas el 43% de los estadounidenses da su aprobación a Biden y un porcentaje similar aprueba su gestión de las relaciones con Rusia. Ambas cifras guardan pocas diferencias con el sondeo de AP-NORC realizado unos días antes que iniciara la operación rusa en Ucrania, el 24 de febrero.

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han intentado aislar a Rusia y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con sanciones como la congelación de activos extranjeros del banco central ruso y cortando su suministro de material bélico esencial. Pero Rusia ha mantenido sus acciones militares en Ucrania.

Durante los próximos tres días, el gobierno de Biden espera trabajar con importantes aliados europeos para ayudar militarmente a Ucrania, aumentar las sanciones sobre Rusia y abordar la crisis migratoria, según Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden.

Biden lo hace con poco crédito de la opinión pública estadounidense. Apenas un cuarto tiene mucha confianza en que el presidente tenga la capacidad de gestionar una crisis, defender la posición de Estados Unidos en el mundo o dirigir de forma eficaz el ejército estadounidense, aunque la mayoría tiene al menos algo de confianza.

El 56% de los estadounidenses cree que Biden no ha sido lo bastante duro con Rusia, mientras que el 36% cree que su estrategia es “más o menos buena”.

Incluso entre los miembros de su partido, Biden se ve presionado para hacer más. El sondeo muestra una fuerte división de los demócratas, y un 43% de ellos dice que la respuesta del mandatario no ha sido lo bastante firme. Unos pocos más, el 53%, creen que ha sido “más o menos buena”.