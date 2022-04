OMS reporta 170 casos de hepatitis de origen desconocido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en las últimas semana se han detectado casi 170 casos de hepatitis de origen desconocido en niños en 12 países, reseñan agencias.

Mediante un comunicado la OMS detalló que 12 casos se registraron en 11 países de la región europea y uno de las Américas.

«Para el 21 de abril de 2022, se notificaron al menos 169 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en 11 países de la región de Europa de la OMS y un país de la región de las Américas»

Los países donde se presentaron la mayoría de los casos son Reino Unido, Estados Unidos, España, Israel, Dinamarca, Países Bajos e Italia. Entre tanto Noruega y Francia informaron dos casos cada uno, mientras Rumanía y Bélgica solo tienen un caso registrado cada uno.

La OMS indicó que la edad de los enfermos es de entre un mes y 16 años. «Diecisiete niños (un 10%) han requerido un trasplante de hígado; se ha informado al menos una muerte», detalla el comunicado.

También precisan que al menos 20 de los pacientes también dieron positivo por coronavirus, mientras que 19 tenían una coinfección por SARS-CoV-2 y adenovirus.

«Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Los viajes internacionales o los vínculos con otros países según la información actualmente disponible no se han identificado como factores», dijo la OMS.

Finalmente destacan que por ahora no será necesaria la implementación de la medida de restricción de viajes, aunque nos descartan la posibilidad.