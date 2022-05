ONU rechaza homofobia y racismo en el manejo de la viruela del mono

ONUSIDA ha expresado su preocupación porque algunos informes y comentarios públicos sobre la viruela del mono han utilizado lenguaje e imágenes, en particular representaciones de personas LGBTI y africanas, que refuerzan los estereotipos homofóbicos y racistas y exacerban el estigma. Las lecciones de la respuesta al sida muestran que el estigma y la culpa dirigidos a ciertos grupos de personas pueden socavar rápidamente la respuesta al brote.

Desde el 13 de mayo de 2022, se ha notificado un brote de viruela del mono en varios estados miembros de la ONU donde no suelen notificarse casos. Hasta el 21 de mayo, la Organización Mundial de la Salud recibió informes de 92 casos confirmados por laboratorio y 28 casos sospechosos de 12 Estados miembros que no son endémicos para la enfermedad. Una parte significativa de los casos se han identificado entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, con algunos casos identificados a través de clínicas de salud sexual. Las investigaciones están en curso. La OMS señala que la evidencia disponible sugiere que quienes corren mayor riesgo son aquellos que han tenido contacto físico cercano con alguien con viruela del simio, y ese riesgo no se limita a los hombres que tienen sexo con hombres, refiere el portal web: https://www.unaids.org/.

ONUSIDA insta a los medios de comunicación, los gobiernos y las comunidades a responder con un enfoque basado en los derechos y la evidencia que evite el estigma.

“El estigma y la culpa socavan la confianza y la capacidad de responder eficazmente durante brotes como este”, dijo Matthew Kavanagh, director ejecutivo adjunto ai de ONUSIDA. servicios de salud, obstaculizando los esfuerzos para identificar casos y fomentando medidas punitivas ineficaces. Agradecemos a la comunidad LGBTI por haber liderado el camino para crear conciencia, y reiteramos que esta enfermedad puede afectar a cualquiera”.

El brote de Monkeypox ilustra que las comunidades seguirán enfrentándose a las amenazas de los virus, y que la coordinación y la solidaridad internacionales son esenciales para la salud pública, ya que los virus solo se pueden superar a nivel mundial.

“Este brote destaca la necesidad urgente de que los líderes fortalezcan la prevención de pandemias, incluida la creación de una capacidad comunitaria más sólida y una infraestructura de derechos humanos para respaldar respuestas efectivas y no estigmatizantes a los brotes”, señaló el Dr. Kavanagh. “El estigma lastima a todos. La ciencia compartida y la solidaridad social ayudan a todos”.

ONUSIDA insta a todos los medios de comunicación que cubren la viruela del mono a seguir las actualizaciones periódicas que publica la OMS.

«Raves» en España y Bélgica

Según el Dr. David Heymann, profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y exjefe del departamento de emergencias de la OMS, la principal teoría para explicar la propagación de la enfermedad es la transmisión sexual entre hombres homosexuales y bisexuales que asistieron a dos ‘raves’ celebradas en España y Bélgica, reseñó Actualidad RT.

Heymann indicó que el brote de viruela del mono probablemente fue un «evento aleatorio» que podría atribuirse a una sola infección. «Es muy posible que haya alguien que se infectó, desarrolló lesiones en los genitales, las manos o en algún otro luego, y luego se lo contagió a otros cuando hubo contacto sexual o físico cercano», explicó.

Por su parte, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, indicó que las autoridades locales están investigando un posible vínculo entre un reciente evento del Orgullo Gay en las islas Canarias, en el que participaron unas 80.000 personas, y los casos registrados en una sauna de la capital española.

Entre el 13 y 21 de mayo, la Organización Mundial de la Salud recibió informes de 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos en doce países donde esa enfermedad no es endémica, incluido EE.UU., Canadá, Australia y varias naciones europeas.