Ortega: La CELAC enterró a la doctrina Monroe

“La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) enterró a la doctrina Monroe, ya América Latina y el Caribe no son para Estados Unidos son para los latinoamericanos y caribeños”, recalcó este viernes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Durante su intervención, de manera virtual, en la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), resaltó que la comunidad latinoamericana y caribeña se ha venido configurando, después de profundos cambios, para dar paso a alianzas como la CELAC, el ALBA-TCP, Petrocaribe, proyectos que llevan solidaridad a los pueblos de la región.

En este sentido, dijo que el ALBA-TCP “es un proyecto nacido para dar beneficios a las naciones más empobrecidas y llevar el bienestar a sus pueblos. No para agredir a ningún país”.

«El ALBA es la cumbre de la solidaridad, es la cumbre con la que el compañero Chávez llevó protección incluso a las familias más desprotegidas de Norteamérica», refirió.

Política tiránica de EEUU ya no es posible

Para el presidente nicaragüense, el país del norte continúa su senda de “invasiones, bloqueos, guerras, golpes de Estado, agresiones de todo tipo, es decir, no han parado de practicar la doctrina Monroe, no han renunciado a esa doctrina. En nombre de la democracia, imponen una política internacional tiránica imperialista y terrorista”.

Es así, prosiguió Ortega, que han mantenido el bloqueo al pueblo cubano por más de 60 años, “violando el derecho de una nación, de todo un pueblo, lo que constituye crímenes de lesa humanidad”.

No conforme con eso, pretende, dijo el Mandatario de Nicaragua, repetir la misma historia con la República Bolivariana de Venezuela “intentando asesinar al presidente Nicolás Maduro, ya no se trata de golpes de Estado como los lanzados contra Chávez, que el pueblo revirtió con toda su fortaleza”.

Ante estas acciones, Ortega enfatizó que “el imperialismo no ha cambiado, la esencia está allí. Totalmente criminal no hay barrera para ellos”.

Daniel Ortega indicó que Estados Unidos cree que llegó el momento de establecer su hegemonía mundial, “ya no solo aplicando la doctrina Monroe, sino pretender convertir el planeta entero en su patio trasero, quieren someter además a Rusia y China, yo diría que están viviendo momentos de esquizofrenia pensando en dominar el planeta entero y no se dan cuenta que eso ya no es posible”.

Se logró el sueño de Bolívar y Sandino

Para el Jefe de Estado nicaragüense, bajo el impulso del Alba se logró el sueño de Bolívar y Sandino, establecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por lo que no hace falta una Cumbre de las Américas.

“Esa es la Cumbre del Imperio, que piensa todavía que hay cabida para ese tipo de eventos, en el que se excluyen a países que construyen su propio camino”, dijo.

Cabe recordar que ante la realización de la Cumbre de las Américas en el próximo mes de junio, los Estados Unidos excluyó de la cita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El mundo ya es otro y se están consolidando nuevos polos, a pesar de que Estados Unidos, continúe como “Rambo repartiendo armas, destruyendo sus propios países y economías, encareciendo la vida de sus habitantes y atentado contra la humanidad entera”.

Multilateralismo es la clave

“Estoy convencido de que esta situación donde se atenta contra la paz del mundo va a finalizar con un cambio profundo, donde el imperialismo tendrá que dejar de ser imperialismo y la OTAN dejará de querer apoderarse del mundo”, recalcó.

Para Ortega, llegará un momento en el que se den cuenta que para vivir en este planeta hay que reconocerse dentro del espíritu del respeto y el multilateralismo.

“Nosotros no nos vendemos, ni nos rendimos jamás”, remarcó.

“Hoy nos sentimos llenos de nuevas energías y fortaleza, con la seguridad de que la razón vencerá a la fuerza. Y seguiremos desarrollando y fortaleciendo el Alba y desde allí fortaleciendo este polo que se instaló en América”, finalizó.