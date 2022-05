Papa: conflicto en Ucrania fue facilitado por ladridos de la OTAN

Para el Papa Francisco «los ladridos de la OTAN en las puertas de Rusia» fueron un elemento que facilitó el conflicto en Ucrania.

El sumo pontífice reiteró su deseo de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para solicitarle el fin de esta guerra, aunque expresó su pesimismo al respecto.

En reiteradas oportunidades el presidente del gigante euroasiático alertó sobre el peligro del acoso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la insistencia en torno al ingreso de Ucrania a la alianza.

Francisco le hizo llegar a Putin, mediante cardenal Parolin, el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú veinte días después de que estallara el conflicto, el 24 de febrero. Sin embargo, hasta el momento el jefe de la iglesia católica no recibió una respuesta, pero insiste con la concreción de esa vista, reseñó Página 12.

«Putin no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento», dijo Francisco al ser consultado sobre la posibilidad de esta reunión mientras que, sobre una visita a Kiev, el sumo pontífice indicó que no está en agenda.