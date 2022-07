Papa Francisco espera visitar Moscú y Kiev tras su visita a Canadá 

El Papa Francisco espera visitar Rusia y Ucrania después de regresar de Canadá a finales de mes, como él mismo dijo en una entrevista con Reuters.

Según él, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, había discutido una posible visita a Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, destaca Tass.

Reuters señala que «ningún Papa ha visitado nunca Moscú» y la posición del Papa Francisco sobre el conflicto ucraniano complica la situación.

“Cuando el Vaticano preguntó por primera vez sobre un viaje hace varios meses, Francisco dijo que Moscú respondió que no era el momento adecuado”, señala el medio de comunicación. Sin embargo, el pontífice «insinuó que ahora algo puede haber cambiado».

Me gustaría ir (a Ucrania) y quería ir primero a Moscú. Intercambiamos mensajes sobre esto porque pensé que si el presidente ruso me daba una pequeña ventana para servir a la causa de la paz… Y ahora es posible, después de que regrese de Canadá, es posible que logre ir a Ucrania». apuntó, y agregó: “Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales”.