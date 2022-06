Paro en Perú se amplía y ahora piden constituyente

Este martes, diferentes gremios de Perú salieron a manifestarse por el aumento de los alimentos y los servicios públicos en el país, así como una convocatoria de organizaciones de izquierda para una Asamblea Constituyente y la creación de una reforma agraria.

“Hay que cambiar la constitución porque no permite impedir las alzas de precios”, dijo un manifestante en la sureña región de Ica, sobre la llamada libertad de precios, una de las vigas de la política vigente desde hace casi tres décadas.

También manifestaron su repudio al Parlamento de mayoría neoliberal y conservadora, culminaron hoy dos jornadas de diversas modalidades de protesta de organizaciones sindicales, agrarias, sociales y políticas de Perú.

La movilización de miles de manifestantes recorrió el centro de Lima hasta las proximidades del Palacio Legislativo, enarbolando la demanda de cierre del Congreso, por considerarlo como obstruccionista y golpista.

Uno de los gremios es Nuevo Perú, quienes manifestaron un conjunto de medidas para la atención del sector agrícola.

«Por el agro y la vida, contra el hambre y el desempleo, necesitamos ahora la segunda reforma agraria y el fortalecimiento de la pequeña agricultura», escribió el gremio en su cuenta en la red social Twitter, acompañado de las solicitudes.

Por el agro y la vida, contra el hambre y el desempleo, necesitamos ahora la segunda reforma agraria y el fortalecimiento de la pequeña agricultura. Aquí nuestra posición como Nuevo Peru 👇🏽 pic.twitter.com/uR0x1q2a5I — Nuevo Perú (@NuevoPeruMov) June 28, 2022

«La compra de los fertilizantes requiere de la modificación del DU. 0013, pues este impide

que hayan más posibilidades para operaciones de compras, como las de gobierno a gobierno, abastecedores internacionales y nacionales, comprar no solo fertilizantes

industrializados, sino también, productos orgánicos, como parte del proceso de transición a

producción agroecológica», comienza el texto.

Esto, detalla el gremio, permitirá importar entre 200.000 a 300.000 toneladas de fertilizantes en los próximos tres meses, y así asegurar la cantidad necesaria

para una campaña agrícola normal, clave para la seguridad alimentaria durante los

próximos doce meses.

«Para la compra y distribución, debe convocarse a una comisión técnica con profesionales éticos -junto a los representantes de los gremios agrarios que conocen del tema», refiere el texto.

De igual forma, solicitan al Gobierno un bono alimentario «hacia todas las familias con

vulnerabilidad alimentaria, estimada en 15 millones de personas por la FAO en el Perú».

«El bono debe llegar en las próximas semanas a todas las familias que lo requieren», añaden.

Por las reformas que el pueblo peruano exige, contra el Congreso GOLPISTA y por un cambio radical y de fondo vía #AsambleaConstituyente y #NuevaConstitución. El #NuevoPerú presente en la lucha ✊🏽🇵🇪 pic.twitter.com/BY7xjtTwOp — Nuevo Perú (@NuevoPeruMov) June 28, 2022

El denominado Paro Nacional Cívico, Agrario, Popular y Rondero (de las rondas campesinas, organización popular de seguridad) fue organizado por la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), integrada por centrales sindicales y campesinas, gremios de productores agrarios y otras organizaciones sociales y políticas.

Nuevas jornadas de movilizaciones

A estas movilizaciones, se suma el sector transporte – que ya ha registrado varias manifestaciones en lo que va de año – en rechazo al alza de combustible.

«Nuestra huelga es indefinida hasta que las autoridades aprueben normas que, como he dicho, nos permitan sobrevivir. No tenemos otra opción. Si no se aprueban normas, seguiremos con las protestas», dijo el conductor René Delgado, citado por France 24.

En Cusco, principal destino turístico de Perú, los servicios de transporte en tren hacia la ciudadela de Machu Picchu fueron suspendidos, así como la ruta que se dirige hacia la ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca.

El Gobierno del presidente Pedro Castillo busca medidas para frenar el aumento del costo de la vida, pero la tasa de inflación anual se mantiene en torno al 8%, su nivel más alto en 24 años.

Los transportistas esperan realizar otro paro el lunes 4 de julio hasta que el presidente Pedro Castillo responda a sus demandas.

Cabe recordar que, el Gobierno de Pedro Castillo declaró este lunes el «estado de emergencia» en la Red Vial Nacional durante 30 días, en medio del paro indefinido anunciado por los transportistas de carga pesada.

La decisión del Ejecutivo se produjo en el primer día del paro indefinido anunciado por un sector del gremio de transportistas de carga pesada, que exige la restitución del transporte de mercancías como servicio público, la reducción en el precio del diésel y la regulación de peajes luego de la revisión de los contratos con las concesionarias, entre otros reclamos.