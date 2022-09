Petro abordó con Guterres esfuerzos por lograr paz total en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo un encuentro en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con quien abordó el tema de las drogas y los esfuerzos de su Gobierno por lograr la paz total.

En un comunicado, la Presidencia colombiana indicó que durante el encuentro realizado este domingo Petro expresó a Guterres “que hay millones de muertos y centenares de detenidos en América Latina y Estados Unidos que no son de la guerra contra las drogas”.

Pero es “un balance que solo ha dejado como beneficiarios a organizaciones cada vez más poderosas de la mafia, que ha destruido las democracias y ha destruido la vida en el continente”, agregó.

La nota de prensa, reseñada por Telesur, indicó que el mandatario colombiano mencionó a Guterres “la necesidad de unificar a América Latina en una postura diferente a la que hasta ahora ha tenido». Además resaltó también la importancia de «abrir los caminos de una gran discusión mundial» para, en lugar de invertir recursos públicos en asesinato, muerte, y destrucción democrática, dedicarlos a la prevención del consumo de drogas.

Por su parte, Guterres reiteró al presidente Petro la disposición de la ONU a colaborar con su Gobierno en la consolidación de la paz, y «proteger a las comunidades de la violencia, luchar contra la desigualdad, fomentar el desarrollo sostenible y dar una respuesta holística al asunto de las drogas”, indicó una nota de prensa del máximo organismo mundial.

El presidente colombiano, quien comenzó su administración en agosto pasado, se encuentra en la ciudad estadounidense de Nueva York para participar este martes en el segmento de alto nivel del debate general del 77 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

La paz siempre será criticada

En su siguiente actividad, Petro se trasladó al barrio de Queens y se reunió en plena calle con el presidente de ese condado neoyorquino, Donovan Richards, y con centenares de emigrantes colombianos.

En un diálogo con medios de comunicación, el presidente colombiano resaltó que “la paz siempre será criticada. No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia, en donde yo haya podido observar procesos de paz, que no se critique la paz, y yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra”.

“Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas estaremos construyendo una gran nación”, expresó.

Sobre los acercamientos para concretar una paz total en su país, Petro dijo que se ha avanzado en el nombramiento de “negociadores de diversas organizaciones, algunas con las que ya había entablado un proceso del gobierno anterior de (Juan Manuel) Santos, la mayoría inéditas”.

Dijo que le llamó la atención que “ya se esté vinculando el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz. Me parece que ese es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta y que podría, si se analiza a profundidad, ser el elemento que podría conducir a Colombia hacia una paz integral”.