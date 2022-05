Petro promete reanudar relaciones con Venezuela si gana las elecciones

El candidato presidencial de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, prometió que reanudará las relaciones diplomáticas con Venezuela, si conquista la presidencia en los comicios del próximo 29 de mayo.

Durante un acto en la ciudad fronteriza de Cúcuta, el candidato presidencial señaló que, para superar el problema que existe en la frontera, es necesario que ambos países restablezcan las relaciones y busquen, entre ambos una solución.

«Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico, incluso. A escala mundial, debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países», expresó Petro, citado por Actualidad RT.

Para Petro, la idea de «solo abrir la frontera» no funcionará si no se cuenta con una voluntad de ambos gobiernos de establecer medidas y el libre tránsito.

“Nosotros solos no podemos abrir la frontera; se necesita de la voluntad de dos gobiernos, se necesita que los dos gobiernos permitan el libre fluir de las personas, el libre fluir de las almas, de los sentimientos, de las familiaridades, el libre fluir de las mercancías, de la cultura, del arte del conocimiento”, añadió.

Cabe recordar que las fronteras fueron cerradas en 2015, luego de que hombres armados asesinaran a funcionarios de seguridad venezolano, que custodiaban la frontera.

Venezuela y Colombia rompieron relaciones en febrero de 2019, tras detectar los vínculos del presidente Iván Duque con los intentos de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, y el reconocimiento de Duque al autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien en ese momento era diputado de la Asamblea Nacional.

Cúcuta fue elegido como el punto central para retomar su campaña en plaza pública luego de una interrupción de tres días por un plan para atentar contra su vida.

Petro tenía programadas varias actividades desde por la mañana en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, pero debido a un cambio de agenda, solo llegó a la ciudad al final de la tarde para encabezar una concentración en el sector de Natilán, de la ciudadela Juan Atalaya, una de las barriadas cucuteñas, refiere agencias internacionales.