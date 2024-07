Piden fiscalizar acuerdos firmados por el presidente de Ecuador con el FMI

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, llamó a la Asamblea Nacional a fiscalizar los acuerdos firmados por el presidente Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Conaie realizó una movilización hacia el Parlamento ecuatoriano para presentar el proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada y Consentimiento.

“El Gobierno nacional firmó a escondidas del pueblo ecuatoriano 43 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y dijo que la información la va a mantener escondida”, declaró Iza a los medios.

Además, advirtió que esto representa para la población más pobreza, que no puedan acceder a la educación “porque en el achicamiento el Estado no hay plata para garantizar políticas sociales, no pueden acceder a la salud, no pueden acceder a condiciones mínimas”.

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) July 2, 2024

Sin embargo, acotó que existe todo un esfuerzo estructural del Estado “para garantizar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”.

Iza informó que la próxima semana se reunirá la asamblea de la Conaie para tomar decisiones, reiterando que no se trata sólo de la medida tomada por el Gobierno de Noboa sobre la eliminación de subsidios, sino que “es todo un paquete empobrecedor para la mayoría del pueblo ecuatoriano”, reseñó Telesur.

El martes, en varias ciudades del país, se registraron protestas y bloqueos de vías para expresar el rechazo a la decisión del Gobierno de Ecuador de incrementar los precios de la gasolina, medida que ya había sido condenada por organizaciones sociales del país.