“Piedras contra Fusiles”, la carta de Baltasar Garzón a Iván Duque

El juez español, Baltasar Garzón, envió al presidente de Colombia Iván Duque una misiva ante la grave situación que enfrenta el país la cual tituló “Piedras contra Fusiles”, en donde exige que al presidente colombiano que ponga freno a la violencia y haga un llamado al dialogo al tiempo que lo acusa de permitir la violación sistemática de los derechos humanos que se han presentado durante las protestas.

En la misiva Garzón cataloga de “salvaje” la represión policial contra manifestantes en la nación neogranadina. “Señor Duque, no cometa el mismo error que Piñera, de declararle la guerra a su pueblo, no cometa el mismo disparate de respaldar a los bandos policiales que violan derechos humanos, no cometa la torpeza de no adoptar las medidas urgentes y necesarias para frenan sin dilación la brutalidad policial”, escribió el intelectual a Duque.

Por otra parte, el jurista instó a Iván Duque a revalorizar la vida de sus compatriotas. “Es la juventud de Colombia que sin justificación alguna está siendo asesinada y maltratada; nada, ni los saqueos ni las barricadas justifican usar armas letales y disparar a matar”.

“Señor Duque, la comunidad internacional lo está mirando, las imágenes están dando la vuelta al mundo y usted como presidente de su país tiene el mando y la responsabilidad de detener las agresiones a los manifestantes”, afirmó Garzón.

Garzón recordó a Iván Duque lo mucho que ha costado la paz en Colombia la cual dependerán se sigan manteniendo de acuerdo a las decisiones que él (Iván Duque) adopte. “No le de pretexto a quienes quieren que regrese la violencia a Colombia (…) Rechace a todos los odios infundidos de persones en uniforme o vestidos de saco y corbata puesto que a la final el va a ser el único responsable de todo lo que suceda y no el expresidente Uribe”.

En este sentido, Garzón señala que Duque tiene ante sí la posibilidad de demostrar que gobierna para todos, que puede escucharlos a todos y ordenar al país sin ceder a las provocaciones, además de detener la violencia y las represiones.

Resaltó el derecho a la protesta, y destacó que la represión no resolverá el problema en el país. “Atienda los reclamos de su pueblo que son frutos de la necesidad y de la desesperación”, acotó.