Policías negros rompen con sindicatos por apoyar a Donald Trump

Los sindicatos policiales de todo el país han apoyado en gran medida la reelección del presidente Donald Trump, en medio de manifestaciones masivas por la brutalidad policial y acusaciones de racismo sistémico, pero varios agentes de la ley negros están hablando en contra de estos respaldos. La refriega política fue ignorada, según refiere AP.

Trump ha promocionado su apoyo de la comunidad policial, que incluye el respaldo de los sindicatos de funcionarios nacionales, municipales y estatales, algunos de los cuales respaldaron públicamente a un candidato político por primera vez. Se está ejecutando en lo que él llama una plataforma de «ley y orden» y aprovechando una tensión de ira y frustración que sienten los agentes de la ley que creen que están siendo acusados ​​injustamente de discriminación racial.

Hay más de 8,000 agencias policiales en los EE. UU., con grandes departamentos que dominan a nivel nacional. La cantidad de oficiales de minorías en la policía se ha más que duplicado en las últimas tres décadas, pero muchos departamentos todavía tienen un porcentaje menor de oficiales negros e hispanos en comparación con el porcentaje de la población general que componen esas comunidades.

Muchas organizaciones policiales negras fraternales se formaron para defender la igualdad dentro de los departamentos de policía, pero también para centrarse en cómo la aplicación de la ley afecta a la comunidad negra en general. A menudo ha habido tensiones entre las organizaciones minoritarias y los sindicatos más grandes, como en agosto, cuando la Asociación Nacional de Agentes de la Ley Negros emitió una carta condenando el uso de fuerza letal, mala conducta policial y abuso en comunidades de color.

Apoyo polémico

Si bien el apoyo al titular republicano no se basa estrictamente en líneas raciales, muchos oficiales negros dicen que el respaldo a Trump no representa de manera justa a todos los miembros que pagan cuotas.

“Somos miembros de estos sindicatos y ellos no toman en consideración nuestros sentimientos sobre Donald J. Trump, entonces no se preocupan por nosotros y … no se preocupan por nuestras cuotas”, dijo Rochelle Bilal. el reciente ex presidente de la Guardian Civic League de Filadelfia, calificando el respaldo de Trump de la Orden Fraternal Nacional de la Policía como un «ultraje».

Bilal, quien fue elegida como la primera sheriff negra de Filadelfia el año pasado, habló en una conferencia de prensa a principios de octubre con otros grupos policiales negros en Filadelfia para condenar el respaldo de Trump y el proceso que, según ellos, ignoró sus preocupaciones sobre lo que percibieron como comentarios racistas, el apoyo a los grupos supremacistas blancos y la falta de respeto por las mujeres de Trump.

