Presidente de Perú podría quedar fuera de la Cumbre de Las Américas

El presidente de Perú, Pedro Castillo, podría no participar en la IX edición de la Cumbre de las Américas, prevista entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, tras el anuncio de la Fiscalía peruana de investigarlo.

Ya las ausencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua son evidentes debido a la decisión del presidente de EEUU, Joe Biden, de no invitarlos, lo que desató el rechazo de los jefes de Estado de Bolivia, Luis Arce, y de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Adicionalmente, están los mandatarios que condicionaron su asistencia, sólo si los anfitriones aceptan incluir a todas la naciones del hemisferio, como lo ha planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y se sumó Honduras. Mientras Argentina y Chile dijeron que propiciarán el debate por la integración.

EEUU es verdugo. Para el canciller boliviano, Rogelio Mayta, la decisión de EEUU con la exclusión de países a la Cumbre demuestra una posición “muy ideológica”, además, preguntó ¿quién le ha dado la posibilidad de ser juez, verdugo a Estados Unidos?

El diplomático detalló que el Gobierno de Joe Biden utiliza un discurso nada coherente, “alegan que esos países (los no convocados) no cumplen con la carta democrática, cuando no es juez. Washington se lanzó una campaña para buscar el máximo apoyo para la realización de la Cumbre de las Américas, pero el resultado es otro”.

Como se recordará, el presidente de Bolivia, Luis Arce, asistió a la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba – TCP) celebrada el pasado viernes en La Habana, Cuba, donde dijo que “la Casa Blanca recurre a cualquier tipo de instrumento para sancionar a países”.