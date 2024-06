Primera Presidenta de México agradece al pueblo su apoyo

En los primeros minutos de este lunes 03 de junio, Claudia Sheinbaum, candidata oficialista, expresó su agradecimiento a los millones de mexicanos que votaron por ella para convertirse en “la primera mujer presidenta de México”, en sus más de 200 años de historia republicana.

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) de México confirmó que los resultados oficiales de las elecciones celebradas el domingo le favorecen de manera irreversible, Sheinbaum emitió un discurso para celebrar su victoria, reseñó Telesur.

“Agradezco porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”, dijo Sheinbaum en su discurso.

La nominada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo y Verde, informó que sus dos contrincantes en los comicios reconocieron su triunfo.

Sheinbaum obtuvo más del 58 % de los votos

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, indicó que Sheinbaum obtuvo entre un 58.3 % y un 60.7 % de los votos válidos emitidos en los comicios, de acuerdo con un conteo rápido elaborado por el organismo.

Gálvez, en tanto, consiguió entre el 26.6 % y 28.6 % de los sufragios, mientras que Álvarez Máynez recibió entre el 9.9 % y el 10.8 % de los votos, según la misma muestra oficial.