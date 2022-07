Desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, casi todo el territorio de las Repúblicas Populares de Lugansk (LPR), una parte significativa de la de Donetsk (RPD), toda la región de Kherson y partes significativas de las regiones de Kharkov y Zaporozhye, los puertos de Mariupol y Berdyansk en el Mar de Azov han sido liberados de los neonazis. Se está estableciendo una vida pacífica en los territorios liberados de las formaciones neonazis, se está restaurando la economía y la industria, se está construyendo infraestructura, las empresas están comenzando a funcionar, se están abriendo escuelas, jardines de infancia, clínicas y hospitales.

La vida pacífica vuelve a Mariúpol

Como ha declarado repetidamente la administración rusa, durante la operación, las Fuerzas Armadas rusas atacan exclusivamente instalaciones militares y solo con armas de alta precisión. Para evacuar a civiles de zonas peligrosas se cesa el fuego y se crean corredores humanitarios. Desde el inicio de la Operación, más de 2,1 mln de personas se han ido a Rusia, incluidos más de 340 mil de niños. Rusia organiza el suministro de ayuda humanitaria a los residentes de los territorios liberados de los neonazis en Ucrania, la RPD y la LPR. A partir del 24 del pasado febrero se entregaron cerca de 37 mil toneladas de víveres, alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad.

En este contexto, el régimen ucraniano de Zelensky está intensificando una agresiva campaña de desinformación contra Rusia. En esta fila, hay una «historia» con un presunto ataque con cohetes por parte de las fuerzas armadas rusas en un edificio residencial en el distrito Shevchenkovsky de Kyiv, como resultado de lo cual murió una niña de seis años. De hecho, el 26 de junio de este año. uno de los misiles antiaéreos S-300 ucranianos, derribado por los mismos sistemas de defensa aérea ucranianos, cayó sobre una casa que ya fue destruida en abril. Fue un intento fallido de contrarrestar a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, que, con un ataque con misiles guiados con precisión, destruyeron los talleres cercanos de la planta de “Artem”, que producía municiones para los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple ucranianos. La infraestructura civil no se vio afectada.

Otra provocación flagrante del régimen de Zelensky fue un intento de acusar a las Fuerzas Armadas Rusas de infligir el 27 del pasado junio un choque sobre un centro comercial en Kremenchug, donde, como afirmó el régimen de Kyiv, estaban alrededor de un mil de civiles. Todas estas falsificaciones, desafortunadamente, fueron replicadas y distribuidas. Según el régimen de Kyiv, se produjo un incendio en el edificio, hubo muertos y heridos.

A unas decenas de metros de este centro comercial se encontraban los talleres de la planta de defensa de vehículos de carretera «Kredmash» de Kremenchug, que almacenaban armas y municiones recibidas de los Estados Unidos y países de la UE para las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass.

Hay una pregunta, por qué los regímenes occidentales suministran armas al territorio de Ucrania, que se almacenan al lado de una infraestructura civil densamente poblada. ¿Esto está hecho de intento? Esto es lo que llamamos “esconderse a espaldas de los civiles”, exponiéndolos como un “escudo”, utilizando como rehenes de intereses geopolíticos. Fueron estos talleres, y no los centros comerciales y los civiles, los que fueron destruidos por los ataques de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas.

Las pasiones en torno al mito creado artificialmente sobre el apocalipsis alimentario mundial, supuestamente provocado por Rusia debido al bloqueo de cereales ucranianos, no se calman. Lo más sorprendente es que ni las cifras, ni los hechos, ni los datos de los organismos internacionales, ni sus propios datos sobre la producción de alimentos en los países occidentales, así lo confirman. Nada se tiene en cuenta a la hora de replicar este mito. Ni un solo hecho de carácter mundial, con las cifras de la producción de alimentos, ni los hechos de las entregas de cereales a los países occidentales pueden interrumpir esta campaña informativa.

Rusia no impide la exportación de cereales desde el territorio de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso abre diariamente corredores seguros, informa a todos los socios y a la Organización Marítima Internacional sobre esta actividad humanitaria.

¿Qué impide realmente la exportación de cereales ucranianos? Ahora esto está siendo impedido por las propias autoridades de Ucrania, responsables de garantizar el paso seguro de los barcos mercantes en sus aguas territoriales mediante la limpieza de minas o escoltando a los barcos de forma segura.

Estados Unidos y sus aliados no dejan de inflar armas a Ucrania. Según los expertos occidentales, el monto total de la asistencia militar, financiera y humanitaria prometida a Ucrania desde el 24 del pasado enero ascendió a más de 80 mil millones de dólares, de los cuales el 45% es apoyo puramente militar. Las entregas de armas representan una amenaza para la seguridad no solo en Ucrania, sino también más allá de sus fronteras. Pronto, miles de “Stinger” MANPADS, misiles antitanque “Javelin”, lanzagranadas y otros equipos militares pueden y terminarán en los «mercados negros» de todo el mundo.

Los organismos policiales en varios países de Europa Occidental y Oriental ya han notado un aumento significativo en el volumen del tráfico criminal de armas provenientes del territorio controlado por Kyiv. Todo lo que se suministre al territorio de Ucrania en forma de armas regresará a través del «mercado negro», y principalmente a Europa.

Occidente continúa intensificando la situación y prolongando artificialmente una operación militar especial proporcionando a Kyiv no sólo asistencia financiera, pero también apoyo político. Es en este contexto que debe considerarse la decisión de la cumbre de la UE del 23 y 24 del pasado junio sobre otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea, lo que, de hecho, es otro ejemplo de las acciones de los regímenes occidentalistas para aprovecharse del territorio de Ucrania y contener a Rusia.

Retrasar la operación especial solo conducirá a un aumento de las bajas entre la población civil de las repúblicas de Donbass y Ucrania. Occidente lo sabe. Simplemente no les importa. Estas son las vidas de las personas, según creen, que no son como ellos. Estos occidentalistas son excepcionales. Estas personas (y Occidente siempre lo ha creído históricamente), que viven al Este del “centro” de Europa, no merecen el mismo trato, y sus vidas no son tan “caras” comparadas con las vidas de los que viven en el Oeste.

Se recuerdan en este caso las palabras del presidente Zelensky en el transcurso de su conferencia de prensa el 29 de noviembre de 2021, cuando él habló de unas personas que fueron sujetas a sanciones del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania.

“¿Y los llama personas? Hay diferentes. Hay representantes humanos. No todos los representantes humanos son humanos. Hay ejemplares, considero así”.

Se puede ver las amenazas de parte de Kuleba, Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, durante el evento de “Renew Democracy Initiative” el 12 del pasado marzo quien comunicó que “La destitución del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, será suficiente para poner fin a la guerra en Ucrania, pero la desputinización de Rusia es necesaria para restaurar la paz y la seguridad en el espacio euroatlántico”.

Los intentos agresivos de Occidente de imponer su visión del orden mundial y el uso cínico del factor ucraniano para ello prueban una vez más la pertinencia de los objetivos de la operación militar especial de Rusia, que, como anunció la administración rusa, sin duda se alcanzarán.