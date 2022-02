Reino Unido anuncia nuevas sanciones económicas contra Rusia

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció este jueves nuevas sanciones contra Rusia, ante la operación militar estratégica lanzada por Moscú sobre Ucrania.

Según Johnson, sería el paquete de sanciones «más grande y más severo» que Rusia «ha visto jamás», cita RT.

Johnson aseveró que trabajará con todos sus aliados para «atacar» el mercado ruso.

Entre las sanciones se encuentra el congelamiento de los activos de todos los principales bancos rusos, entre ellos el VTB, uno de los principales bancos universales de Rusia.

De igual forma, Reino Unido aplicaría sanciones a Rostec, la compañía de defensa más grande de Rusia, así como sanciones a la Aerolínea Aeroflot, la compañía bandera de la nación.

Las licencias de exportación de doble uso para cubrir aspectos que puedan usarse con fines militares también serían suspendidas.

Las exportaciones de artículos de alta tecnología y los equipos de refinería de petróleo estarían suspendidas en los próximos días.

Las sanciones aplican también a Petr Fradkov, jefe de Promsvyazbank – uno de los principales bancos privados de Moscú; y Denis Bortnikov, vicepresidente del VTB Bank.

Exclusión de Rusia del sistema SWIFT

Por su parte, la embajada de Ucrania en el Reino Unido pidió a las potencias occidentales aplicar sanciones «urgentes» a Rusia por la operación militar, que incluyen excluir a Moscú del sistema SWIFT para transacciones financieras y de los mecanismos de pago Visa y Mastercard.

En este punto, Johnson dijo a los diputados que, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo a nivel internacional, el posible bloqueo «no está descartado».

La Society for World Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) es un sistema de mensajería interbancario que utilizan miles de entidades de cualquier ámbito, tanto financieras como no financieras, para el envío de mensajes sobre pagos realizados de forma segura, refiere el diario español AS.

Este sistema conecta a multitud de entidades financieras de todo el mundo.

Sacar a las entidades rusas de SWIFT, como ya ocurrió con algunas iraníes a raíz de las sanciones europeas de 2012, supondría cortar sus lazos financieros con el exterior al impedirles recibir divisas o realizar transferencias por sus transacciones comerciales, pero al mismo tiempo afectaría a los europeos, cuyas bancos están muy expuestos a la economía rusa, refiere la agencia de noticias EFE.

La última vez que se planteó marginar a Rusia de la plataforma fue en 2014.