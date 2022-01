Reino Unido y EEUU amenazan con «sanciones sin precedentes» a Rusia

Los países occidentales impondrán sanciones «sin precedentes» a Rusia si invade Ucrania, advirtió el primer ministro británico Boris Johnson, luego de una reunión virtual con los dirigentes de Estados Unidos, Polonia, Francia, Italia, Alemania, la UE y la OTAN.

«Acordamos que responderíamos al unísono a cualquier ataque ruso contra Ucrania imponiendo sanciones económicas coordinadas y severas, más pesadas que todo lo que hemos hecho antes contra Rusia», explicó Johnson en una comparecencia ante el Parlamento británico.

También Estados Unidos advirtió lunes a Rusia que le impondrá sanciones «masivas» si ataca a Ucrania, incluida una restricción a la exportación de alta tecnología, y afirmó que intentar convertir en arma su industria de petróleo y gas sería contraproducente.

«Estamos preparados para imponer sanciones con consecuencias masivas…Ya no se trata de una respuesta gradual. Esta vez comenzaremos por la parte superior de la escala de sanciones y nos quedaremos en ella», amenazó un alto cargo de la Casa Blanca que pidió el anonimato, reseñó AFP.

Croacia llamará a todas las tropas

Por su parte las autoridades croatas aseguraron que retirarán todas las tropas croatas que forman parte de las fuerzas de la OTAN en Europa del Este en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania, dijo el presidente Zoran Milanovic

«Como comandante en jefe, he estado siguiendo de cerca las declaraciones que indican que la OTAN, no un país, ni Estados Unidos, está aumentando su presencia y enviando algunos barcos de reconocimiento. No tenemos nada que ver con esto y no lo haremos», dijo Milanovic

«Croacia no enviará tropas en caso de una escalada. Al contrario, llamará a todas las tropas, hasta el último soldado croata», aseguró el mandatario según reseñó la agencia de noticias TASS.

Rusia inició maniobras militares

Rusia inició este lunes nuevas maniobras militares cerca de Ucrania y en la península anexada de Crimea, justo después de acusar a Estados Unidos de «exacerbar» las tensiones al poner en alerta a 8.500 soldados, que podrían apoyar la fuerza de reacción rápida de la OTAN, dotada de 40.000 efectivos.

Ante estos hechos, el ejército ruso lanzó hoy una nueva serie de maniobras cerca de Ucrania y en la península anexada de Crimea, con ejercicios que implican 6.000 hombres, aviones caza y bombarderos, según las agencias rusas.

Se trata de una operación que incluye al «ejército del aire y grupos de navíos de flotas del mar Negro y Caspio», dijo el comandante de las fuerzas rusas del sur del país, Alexander Dvornikov.

En los ejercicios de las fuerzas aéreas participan 60 cazas y bombarderos en cuatro regiones e incluye la coordinación de la acción naval y de defensa aérea en caso de ataques con misiles.