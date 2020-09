Repudian en Brasil interés contra Venezuela la visita de Pompeo

Diferentes organizaciones sociales y representantes políticos de izquierda en Brasil rechazaron este viernes la visita del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a la ciudad de Boa Vista (capital del estado fronterizo de Roraima) en el marco su gira por Suramérica.

El recorrido de Pompeo se produce en el contexto de nuevas amenazas estadounidenses en contra de Venezuela y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El senador Telmário Mota criticó en su cuenta de Twitter la visita de Pompeo a Roraima, al considerar que el encuentro con el Gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, representa una invasión al suelo del país suramericano por parte de EE.UU., y una amenaza conspirativa contra Venezuela.

“Mike Pompeo no es bienvenido. No me siento con él. Se trata de degradar doblemente a Roraima como plataforma de la campaña de Trump y como instrumento de provocación imperialista contra un pueblo hermano, con el que hemos tenido relaciones económicas, sociales y culturales pacíficas durante siglos”, expresó Mota en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el diputado federal Glauber Braga refirió a través de sus redes sociales: “este es un intento ilegítimo de presionar a Venezuela. Están buscando petróleo, riqueza natural, la mayor reserva de combustibles del mundo y no podemos aceptar que el territorio brasileño sea utilizado para eso, incluso para una posible escalada de la guerra”.

En una carta abierta, el Partido de los Trabajadores (PT) expresó su preocupación por la provocación y hostigamiento de EE.UU. en contra de Venezuela, al intentar reconstruir el escenario para una posible intervención.

“Bolsonaro y su Gobierno demuestran una vez más su sumisión a Trump, siempre dispuestos a seguir sus órdenes o recibir a sus representantes en nuestro territorio, en un continuo proceso de afrenta a nuestra soberanía”, manifiesta la nota del PT.

Además de Brasil, Pompeo sostendrá reuniones con los Gobiernos de países cercanos a Venezuela como Colombia, Guyana y Surinam. / Telesur.