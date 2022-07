Reserva de EEUU sube tasas de interés: la cuarta en lo que va de año

La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos (EE.UU.) anunció este miércoles una nueva suba de las tasas de interés, en 75 puntos, para poder controlar la alza inflacionaria que se registra en el país.

Con esta decisión, la FED anuncia su cuarto incremento en lo que va de año.

«El comité decidió elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales a entre 2,25% y 2,5% y anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados», dijo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, inglés) del banco central, en un comunicado, citado por la agencia Sputnik.

Cabe recordar que, la Reserva Federal situó anteriormente la tasa de interés de EEUU entre 1,5% y 1,75%, después de tres subidas de 75 puntos básicos, 50 puntos básicos y 25 puntos básicos, respectivamente, en junio, mayo y marzo.

A mediados de julio, la Oficina de Estadísticas Laborales informó sobre los datos de la inflación en el país registrada el pasado mes de junio.

De acuerdo con el departamento de estadísticas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en junio se situó en el 9,1 %, una tasa no vista desde 1981, empujada, por el encarecimiento de la energía y de los alimentos.

Ante esta situación, el banco central también dijo que procedería a la reducción de su balance según lo previsto a partir de septiembre.

De igual forma, propuso recortar las decenas de miles de millones de dólares que gasta cada mes en la compra de bonos para apoyar a la economía golpeada por la pandemia de COVID-19.

Aumento de las tasas de interés dependerá de la inflación

El presidente de la FED, Jerome Powell, señaló que se está evaluando un nuevo incremento de las tasas de interés, si los datos de inflación se mantienen en alza.

«Otro inusual incremento [de la tasa de interés] podría ser apropiado en nuestra próxima reunión. Será una decisión que dependa de la información que tengamos», dijo Powell

Consultado sobre una posible recesión económica en EEUU, Powell señaló que, hasta los momentos, no es posible, pese a sus agresivas alzas de tasas destinadas a frenar la inflación.

«No creo que EEUU esté actualmente en una recesión (…) No lo estamos, no estamos tratando de tener una recesión y no creemos que tengamos que hacerlo. Hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando demasiado bien», remarcó.

No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que el margen que tiene Estados Unidos para evitar la recesión es «muy estrecho».