Rusia no podrá tomar en cuenta la decisión de la Corte Penal Internacional de Justicia sobre la necesidad de suspender la operación militar especial en Ucrania, no puede haber acuerdo aquí, dijo a periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, refiere Ria Novosti.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó anteriormente que Rusia debería «suspender inmediatamente» su operación militar en Ucrania

«No, no podremos tener en cuenta esta decisión. El tribunal internacional tiene ese concepto allí: el consentimiento de las partes. No puede haber consentimiento aquí. En este caso, esto es algo que no podemos tener en cuenta». , dijo Peskov, respondiendo a la pregunta de si Rusia tomará en cuenta esta decisión.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo el miércoles que emitió una solicitud oficial a Rusia para una reunión con representantes de agencias relevantes para discutir la situación en Ucrania, reseñan agencias.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas. Su jurisdicción aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma, que es el tratado constituyente de la organización, del cual Estados Unidos y Ucrania, entre otros países, no forman parte.

Aunque Ucrania no es miembro de la CPI, ha presentado dos solicitudes tras reconocer la jurisdicción de la corte con respecto a posibles delitos cometidos en su territorio desde el 21 de noviembre de 2013.

En noviembre de 2016, el presidente ruso, Vladimir Putin, emitió una resolución que decía que Rusia no planeaba convertirse en signataria del Estatuto de Roma de la CPI. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el tribunal no cumplió con las expectativas y no logró convertirse en un organismo de justicia internacional realmente independiente y autorizado.