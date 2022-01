Rusia: poco inteligente decisión de EEUU de evacuar diplomáticos de Ucrania

Rusia calificó este lunes de «rara y poco inteligente» la decisión de Washington de evacuar a las familias de sus diplomáticos y a parte de éstos de Ucrania, reseñan agencias.

«La agenda político-informativa de ellos (Estados Unidos) es rara, poco inteligente», afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, para quien los medios en EE.UU «no aciertan una».

Por su parte, Ucrania calificó esa reducción diplomática de «prematura y muestra de «excesiva cautela», señala EFE.

En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev «tomó nota» de la medida adoptada por el Departamento de Estado de EEUU, en la que también recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

«Respetando el derecho de los Estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas, consideramos prematura tal medida por parte estadounidense y una manifestación de excesiva cautela», señaló el portavoz.

Por su parte, la Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no «dramatizar».

«No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (…) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania», dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

En este contexto, Rusia atribuyó hoy a Estados Unidos y la OTAN la responsabilidad de la escalada de tensión en torno a la situación en Ucrania.

«La escalada de tensión obedece a las acciones informativas y concretas que emprenden Estados Unidos y la OTAN», afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.