Sacerdotes yorubas de Cuba dan a conocer Letra del Año

En una de las tradiciones más arraigadas en Cuba entre los creyentes de los cultos de origen africano, sacerdotes de la religión Yoruba dieron a conocer el pasado domingo primero de enero la Letra del Año 2022, reseñó Prensa Latina.

La ceremonia, realizada en la sede de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, en esta capital, reunió a figuras consagradas de gran experiencia en el culto de Ifá y dio como resultado algunos consejos para enfrentar el 2022.

Entre estos, llama a organizarse en todas las esferas de la vida y recomienda a la población “paciencia y serenidad ante los problemas de la vida”; ser humildes y sencillos y evitar la soberbia y las malas formas, así como velar por todas las medidas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas.

También recomiendan prestar mayor atención en el hogar a la educación de niños y jóvenes; establecer acuerdos favorables sobre políticas migratorias para evitar la pérdida de vidas humanas y reforzar la labor educativa y social para reducir el tabaquismo y el alcoholismo.

Asimismo, aconseja cuidar y fomentar los programas de atención materno infantil, respetar la institución del matrimonio y prestar especial atención a los adultos mayores.

Según la Letra del año, el 2022 estará regido por Obatalá, máxima deidad, creador de la Tierra, dueño de la inteligencia, los pensamientos, los sueños humanos y de todo lo blanco, y al que se le atribuye el origen de todo lo que hay en el planeta.

Como divinidad acompañante aparece Oshanla, poderosa deidad encargada de amparar a los seres humanos y sobreprotectora con sus hijos.

En tanto, entre los refranes del signo figuran algunos muy recurridos como “Rey muerto, rey puesto”, “Dios de le da barba a quien no tiene quijada”, “Todo lo tengo y todo me falta”, “Mientras hay vida hay esperanza” y “Es un error no aprender de los errores cometidos”.

La ceremonia fue presidida por el sacerdote mayor de Ifá Antonio Sevilla Rodríguez y con el respaldo de la Junta Directiva, el Consejo de Sacerdotes Mayores de la República de Cuba y sus extensiones de funcionarios provinciales e invitados de otras naciones.