“Sé hacer mi trabajo”, dice Biden tras desastroso debate con Trump

Raleigh, EEUU. “Puedo hacer este trabajo”, dijo Joe Biden este viernes en un mitin después de un desastroso debate contra Donald Trump que sembró pánico entre los demócratas.

“Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez, no debato tan bien, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad”, dijo Biden en un mitin en Carolina del Norte.

“Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban te vuelves a levantar”, añadió. No prevé por lo tanto retirar su candidatura.

Biden estaba casi irreconocible, después de los 90 dolorosos minutos que pasó el jueves por la noche, cuando titubeó y dejó las frases inacabadas ante millones de telespectadores.

En Raleigh contó con la ayuda de un teleprónter, un aparato que permite leer un texto sin apartar la mirada de la cámara.

El bando de Biden espera que en noviembre la terrible impresión que dejó el jueves por la noche se haya desvanecido.

Según el Instituto Nielsen, el debate atrajo a 48 millones de espectadores. Los medios estadounidenses sostienen que el debate provocó “pánico” entre los demócratas, cuatro meses antes de las elecciones y aproximadamente seis semanas antes de la convención demócrata.