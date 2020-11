Sector de la Salud inicia paro general para exigir mejoras en Chile

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) de Chile cumplieron este viernes 48 horas de un paro general de 48 horas para exigir al Gobierno que cumpla sus promesas con el sector.

Los manifestantes convocados por la Fenats comenzaron a cumplir las 48 horas del paro nacional, desde el jueves a las 08:00 (hora local) hasta el sábado a la misma hora, con el objetivo de exigir al Gobierno de Sebastián Piñera el “cumplimiento de las demandas sectoriales” y de promesas producto del extenso trabajo devenido de la pandemia del nuevo coronavirus, causante del covid-19.

Los manifestantes se congregaron inicialmente en la Plaza Baquedano, con carteles con los principales reclamos del gremio, marcharon hacia la avenida Alameda, en dirección a la sede del Ministerio de Salud, pidiendo al presidente chileno, un alza en el presupuesto destinado al sector de la Salud, que no los deja satisfechos.

Critican además la negativa del Gobierno de entregarles los llamados Bono Trato al Usuario y el Bono Metas Sanitarias, una ayuda especial prometida por el Ejecutivo para los sectores vulnerables afectados por la pandemia, y reclaman una asistencia excepcional debido a la crisis económica generada por la enfermedad, reseña Hispantv.

En un comunicado firmado por Patricia Alderas, presidenta de Fenats, y Edgardo Jarpa, su secretario general, se informó que durante la paralización de 48 horas, los trabajadores de la salud tomarán los resguardos necesarios para mantener la atención a pacientes graves.

“La pandemia no ha terminado, el próximo año será igual de difícil que el actual y los recursos no son suficientes. El gobierno manipula la información” y denunció que “los funcionarios se encuentran sobre exigidos y han sido maltratados, cuando más se necesita que el sistema de Salud funcione, pero parece que para el presidente y el ministro no somos importantes”, dijo.

Ante esto, el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, lamentó el mismo jueves ante medios locales el llamado de dichas organizaciones gremiales al paro general en el sector de la Salud. No obstante, los trabajadores advirtieron con extender las protestas si no se cumplen con sus demandas.