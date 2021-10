Señalan a Aznar de ser de “la peor derecha europea”

Luego de que el ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, se mofara de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), le exija a España que pida perdón por las atrocidades cometidas durante la invasión al territorio de lo que hoy es México, y de América en general, así como en la colonia que diezmó a los pueblos originarios, el diputado al Parlamento Europeo, y ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, describió al ex mandatario ibérico como “miserable y repugnante xenófobo” de “la peor derecha europea”.

Y es que Aznar en la convención del Partido Popular, argumentó que de no ser por la llegada de los españoles al actual territorio mexicano, Amlo no podría tener sus nombres y apellidos o estar bautizados y dijo que “en esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer”.