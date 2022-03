Serbia descarta unirse a la OTAN por los daños que generó en 1999

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseveró que la nación no se unirá a la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), y aseveró que es una forma de defender la libertad del país, tras los daños que le generó la alianza militar en 1999, mientras formaba parte del Reino de Yugoslavia.

«Les digo: no nos uniremos a la OTAN. No nos uniremos a la OTAN porque no podemos olvidar lo que le han hecho a nuestro país. Queremos defender nuestra libertad, nuestro propio cielo y nuestra tierra», dijo Vucic, citado por la agencia TASS.

En este sentido, el mandatario serbio recordó que, durante los ataques de la OTAN contra Yugoslavia, la aviación de la alianza militar realizó 38.000 salidas de combate con el propósito de bombardear el país.

Estos bombardeos, dejaron un saldo de cuatro mil personas asesinadas y 10.000 heridos, de los cuales, dos tercios eran civiles.

En materia de infraestructura, lo daños ascendieron a $100.000 millones y dejaron a una Serbia totalmente empobrecida.

Además de esto, los más de tres meses de bombardeos dejaron a Serbia como uno de los países con más enfermedades oncológica. Aproximadamente 30.000 personas se enfermaron de cáncer, por el uranio de los proyectiles; y de esta cifra, aproximadamente 18.000 personas murieron.

En conmemoración al aniversario número 23 de estos hechos, se llevó a cabo una ceremonia en el monumento a los niños caídos en el parque Tasmaidan de Belgrado.

«Éramos solo niños» es lo que se puede ver en el monumento dedicado a Milica Rakic, una niña de tres años que, el 17 de abril de 1999, que fue asesinada por un fragmento de proyectil, refiere la agencia TASS.

En total fueron 87 los niños que murieron producto de los bombardeos.