Sería inminente renuncia de Biden a la candidatura a la presidencia de EEUU

El medio estadounidense Newsmax informó que el presidente Joe Biden ya acordó poner fin a la candidatura a la reelección de 2024, pero que “continuará como presidente” hasta el final de su mandato y “no respaldará” a Kamala Harris como sustituta.

Según revelan informaciones extraoficiales Joe Biden, ha notificado a sus oficiales de campaña su decisión de retirarse de la carrera presidencial, con un anuncio oficial previsto antes del domingo, según varias fuentes cercanas.

La expresidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos e influyente dirigente demócrata, Nancy Pelosi, dijo a algunos congresistas de su partido que el presidente, Joe Biden, podría ser convencido pronto de abandonar la candidatura para las elecciones de noviembre, según The Washington Post.

