El 27 de julio en Rusia y la República Popular de Donetsk recuerdan los niños-víctimas de la guerra en Donbás. La guerra desatada por las autoridades de Kiev en 2014 contra la población de Donbás se ha cobrado su cuota más cruel en los niños. A lo largo de los ocho años de conflicto armado en la región, cientos de niños han muerto y decenas más han resultado heridos. El número exacto de víctimas aún no se ha establecido. La víctima más joven de la agresión ucraniana sólo tenía 27 días el día de su muerte.

Los niños han muerto a causa de la artillería y los disparos de francotiradores, han explotado por las minas colocadas por los militares ucranianos en los senderos del bosque y cerca de las masas de agua ya en 2014-2015, y han resultado gravemente heridos. Durante ocho años, los niños de Donbas han nacido, se han educado, han vivido y han crecido bajo el constante bombardeo de Kiev. Las formaciones armadas ucranianas han estado bombardeando cínicamente infraestructuras civiles en Donbás: guarderías, escuelas e instalaciones médicas.

Durante los últimos años, Estados Unidos y sus aliados han estado bombeando armas a Ucrania, que el régimen criminal de Kiev ha estado utilizando contra la población civil de Donbás, incluidos sus jóvenes habitantes. Todos los que suministran armas a Kiev se convierten en cómplices de los crímenes contra los niños.

Desde febrero de este año, sólo en la República Popular de Donetsk han muerto 249 civiles, entre ellos 16 niños, y han resultado heridas 1493 personas, 83 de ellas niños. Como consecuencia de los bombardeos, 72 instalaciones médicas y 238 centros educativos han resultado dañados.

Las autoridades de Kiev tampoco han escatimado en acosar directamente a los niños. La situación de una escolar de Lugansk, Faina Savenkova, cuyos datos personales fueron publicados en octubre de 2021 en el conocido sitio web «Mirotvorets» por haber escrito un llamamiento abierto a las Naciones Unidas en vísperas del Día del Niño pidiéndoles que no se olviden de los niños de Donbás, es reveladora. Ella y su familia recibieron inmediatamente amenazas. Desgraciadamente, nuestros llamamientos a la comunidad internacional, incluida la ONU, no han rectificado la situación; al contrario, sólo está empeorando. Según la información descubierta por la Fundación para la Lucha contra la Represión, el sitio web ucraniano «Mirotvorets» lleva muchos años publicando los datos personales de niños y adolescentes menores de edad, el más joven de los cuales nació en 2012. La publicación de información sobre menores viola gravemente no sólo la legislación rusa y ucraniana, sino también las normas internacionales, como la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, según la cual los Estados participantes deben garantizar la protección de todos los menores.

A pesar de esto, el escandaloso sitio web sigue funcionando y enumerando cada vez más niños.

La Convención sobre los Derechos del Niño también consagra los derechos de los niños a la vida y al desarrollo, al acceso a la vivienda, a la atención sanitaria, a la educación y a la protección contra toda forma de violencia. Los niños tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Rusia está ayudando a los niños de Donbas a hacer realidad estos derechos.

Uno de los objetivos de la operación especial de Rusia es proteger a la población y a los niños de Donbás de las acciones criminales del régimen ucraniano.

Según el Cuartel General de Coordinación Interinstitucional, hasta el 23 de julio de este año, 2.795.965 personas, incluidos 444.018 niños, han sido evacuadas de las zonas peligrosas de Ucrania, la RPD y la RPL a la Federación de Rusia desde el inicio de la operación especial militar. Todas estas personas se fueron a Rusia voluntariamente, salvando sus vidas y las de sus hijos.

Hay más de 9.500 centros de alojamiento temporal en las entidades constituyentes de la Federación de Rusia y hay personal operativo para atender a los evacuados, incluidos los defensores regionales de la infancia. Todos los refugiados son entrevistados individualmente y se les ayuda a resolver rápidamente una serie de cuestiones vitales relacionadas con el alojamiento posterior, el suministro de alimentos y necesidades básicas y el pago de prestaciones sociales. Se presta especial atención a las familias con menores, a los huérfanos y a los niños privados del cuidado de sus padres, bajo la dirección de la Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño, la Sra. M.A. Lvova-Belova. Los niños de preescolar tienen cupo en las guarderías y los escolares en los centros de enseñanza general y profesional. Muchos de ellos reciben asistencia humanitaria y médica específica, incluso para la rehabilitación psicológica. Su objetivo es ayudar a los niños a olvidar todos los horrores que han vivido durante los ocho años anteriores, en los que el Gobierno ucraniano