Trabajadores de la salud en EEUU se resisten a las vacunas

La campaña de vacunación desesperadamente esperada contra el coronavirus en los EE. UU. Está encontrando resistencia desde un lugar poco probable: un número sorprendente de trabajadores de la salud que han visto de primera mano la muerte y la miseria infligida por el COVID-19 están rechazando las inyecciones.

Está sucediendo en hogares de ancianos y, en menor grado, en hospitales, donde los empleados expresan lo que los expertos dicen son temores infundados de los efectos secundarios de las vacunas que se desarrollaron a una velocidad récord. Más de tres semanas después de iniciada la campaña, en algunos lugares se observa que hasta el 80% del personal se está retrasando.

“No creo que nadie quiera ser un conejillo de indias”, dijo el Dr. Stephen Noble, un cirujano cardiotorácico de 42 años de Portland, Oregon, que pospone la vacunación. “Al final del día, como hombre de ciencia, solo quiero ver qué muestran los datos. Y dame los datos completos “.

Alarmados por el fenómeno, algunos administradores han colgado de todo, desde desayunos gratis en Waffle House hasta una rifa por un automóvil para que los empleados se vacunen.

“Es demasiado bajo. Es alarmantemente bajo ”, dijo Neil Pruitt, director ejecutivo de PruittHealth, que administra alrededor de 100 hogares de cuidados a largo plazo en el sur, donde menos de 3 de cada 10 trabajadores a los que se les ofreció la vacuna hasta ahora la han aceptado.

Muchas instalaciones médicas desde Florida hasta el estado de Washington se han jactado de la aceptación casi universal de las vacunas, y los trabajadores han pegado con orgullo fotografías de ellos mismos en las redes sociales recibiendo la vacuna. En otros lugares, sin embargo, el camino ha tropezado.

Si bien el gobierno federal no ha publicado datos sobre cuántas personas a las que se les ofrecieron las vacunas las han tomado, han surgido destellos de resistencia en todo el país.

En Illinois, se ha abierto una gran división en los hogares de veteranos administrados por el estado entre los residentes y el personal. La discrepancia fue peor en el hogar de veteranos en Manteno, donde el 90% de los residentes fueron vacunados pero solo el 18% de los miembros del personal.

En la zona rural de Ashland, Alabama, alrededor de 90 de los 200 trabajadores del Clay County Hospital aún no han aceptado vacunarse, incluso con el lugar tan invadido por pacientes con COVID-19 que el oxígeno se está agotando y se han agregado camas a la unidad de cuidados intensivos. , dividido por láminas de plástico.

El retroceso se produce en medio de la fase más letal del brote hasta el momento, con un número de muertos de más de 350.000, y podría obstaculizar el esfuerzo del gobierno de vacunar entre el 70% y el 85% de la población de EE. UU. Para lograr la “inmunidad colectiva”.

Los administradores y funcionarios de salud pública han expresado su esperanza de que más trabajadores de la salud opten por vacunarse, ya que ven a sus colegas vacunarse sin problemas.

El médico de Oregon, Noble, dijo que esperará hasta abril o mayo para recibir las vacunas. Dijo que es vital que las autoridades de salud pública no exageren lo que saben sobre las vacunas. Eso es particularmente importante, dijo, para los negros como él, que desconfían de la orientación médica del gobierno debido a fracasos y abusos pasados, como el infame experimento de Tuskegee.

Se desvirtúa la información

Las revistas médicas han publicado datos extensos sobre las vacunas y la Administración de Alimentos y Medicamentos ha hecho público su análisis. Pero la información errónea sobre las vacunas se ha extendido enormemente en línea, incluidas las falsedades de que causan problemas de fertilidad.

Stormy Tatom, de 30 años, enfermera de la UCI de un hospital en Beaumont, Texas, dijo que decidió no vacunarse por ahora “debido a los efectos secundarios desconocidos a largo plazo”.

“Yo diría que al menos la mitad de mis compañeros de trabajo sienten lo mismo”, dijo Tatom.

No ha habido signos de efectos secundarios graves generalizados de las vacunas, y los científicos dicen que los medicamentos han sido probados rigurosamente en decenas de miles y examinados por expertos independientes.

Los estados han comenzado a aumentar la presión. El gobernador de Carolina del Sur dio a los trabajadores de la salud hasta el 15 de enero para recibir una vacuna o “pasar al final de la línea”. El principal funcionario de salud de Georgia ha permitido que algunas vacunas se desvíen a otros trabajadores de primera línea, incluidos los bomberos y la policía, debido a la frustración con la lenta aceptación.

“Hay una vacuna disponible, pero está literalmente en los congeladores”, dijo la Dra. Kathleen Toomey, comisionada de Salud Pública. “Eso es inaceptable. Tenemos vidas que salvar ”.

Los hogares de ancianos se encontraban entre las instituciones a las que se les dio prioridad para las vacunas porque el virus las ha atravesado de manera terrible. Los residentes y el personal de cuidados a largo plazo representan aproximadamente el 38% de las muertes por COVID-19 en el país.

En Virginia Occidental, solo alrededor del 55% de los trabajadores de hogares de ancianos estuvieron de acuerdo con las vacunas cuando se les ofrecieron por primera vez el mes pasado, según Martin Wright, quien dirige la Asociación de Atención Médica de Virginia Occidental.

“Es una carrera contra las redes sociales”, dijo Wright sobre la lucha contra las falsedades sobre las vacunas.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que solo el 40% de los trabajadores de hogares de ancianos del estado han recibido vacunas. El principal funcionario de salud pública de Carolina del Norte estimó que más de la mitad rechazaba la vacuna allí.

SavaSeniorCare ha ofrecido efectivo a los 169 hogares de cuidado a largo plazo en su red de 20 estados para pagar tarjetas de regalo, fiestas socialmente distanciadas u otros incentivos. Pero hasta ahora, los datos de aproximadamente un tercio de sus hogares muestran que el 55% de los trabajadores han rechazado la vacuna.

CVS y Walgreens, que han sido contratados por la mayoría de los hogares de ancianos de EE. UU. Para administrar las vacunas COVID-19, no han publicado detalles sobre la tasa de aceptación. CVS dijo que los residentes han acordado ser vacunados a una tasa “alentadoramente alta” pero que “la aceptación inicial entre el personal es baja”, en parte debido a los esfuerzos por escalonar cuando los empleados reciben sus vacunas.

Algunas instalaciones han vacunado a los trabajadores por etapas para que el personal no se quede al margen de una vez si sufren efectos secundarios menores, que pueden incluir fiebre y dolores.

La vacilación no es sorprendente, dado el mensaje mixto de los líderes políticos y la desinformación en línea, dijo el Dr. Wilbur Chen, profesor de la Universidad de Maryland que se especializa en la ciencia de las vacunas.

Señaló que los trabajadores de la salud representan una amplia gama de trabajos y antecedentes y dijo que no están necesariamente más informados que el público en general.

“Ellos tampoco saben qué creer”, dijo Chen. Pero dijo que espera que la vacilación disminuya a medida que más personas se vacunen y los funcionarios de salud pública transmitan su mensaje.

Algunos lugares ya han experimentado cambios, como el Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge, Louisiana.

“Lo más importante que nos ayudó a ganar confianza en nuestro personal fue ver a otros miembros del personal vacunarse, estar bien, salir de la habitación, ya sabes, no crecer una tercera oreja, y eso realmente es como una avalancha”, dijo Dra. Catherine O’Neal, directora médica. “Los primeros cientos que habíamos creado otros 300 que querían la vacuna”.