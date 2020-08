Trump sufre grave trastorno narcisista de la personalidad

Un prominente psicoanalista estadounidense puso en duda la capacidad del presidente Donald Trump y aseguró que el mandatario sufre un trastorno narcisista de la personalidad.

“La condición mental que más sufre, se conoce formalmente como un caso grave del trastorno narcisista de la personalidad”, aseveró John Zinner, psiquiatra de la Universidad George Washington, en una entrevista con el portal estadounidense Raw Story publicada el martes.

El exdirector de la Unidad de Estudios de Terapia Familiar del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés) repudió el inadecuado liderazgo de Trump durante la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, que ha dejado más de 5 millones contagiados en el país norteamericano.

Zinner consideró al inquilino de la Casa Blanca un presidente “incompetente” que sufre de trastornos mentales extremadamente graves que lo hacen incapaz de atender cualquier problema.

Para ser presidente de un país, el aspirante debe estar capacitado mentalmente y saber afrontar situaciones difíciles, aseveró el profesional médico. “Estamos siendo golpeados por una tormenta perfecta, una combinación de una pandemia mortal con un fracaso total en el liderazgo de la misma persona que debería haber estado a cargo de prevenir esta terrible emergencia nacional”, lamentó el médico, para luego remarcar que Trump le ha fallado al pueblo estadounidense.

De acuerdo al diagnóstico del profesor norteamericano, el trastorno que sufre el mandatario se remota a problemas y fracasos durante la infancia, así como por su falta de autoestima, que hace que “el valor de una persona dependa por completo de la admiración de los demás”.

De hecho, Zinner durante la entrevista se mostró de acuerdo con Mary Trump, sobrina del mandatario estadounidense, quien describe a su tío como un hombre profundamente dañado psicológicamente.

La sobrina de Trump recientemente publicó un libro sobre su tío titulado Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), en el que asegura que los problemas que sufrió en la infancia Trump están afectando a su capacidad para poder actuar con efectividad ante la crisis que está viviendo el país norteamericano.