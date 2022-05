Turquía vetará ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó este lunes que vetará el ingreso de Finlandia y Suecia a la Organización del Atlántico Norte (OTAN), si estos países continúan en una política de acogida de militares kurdos.

«Suecia es una incubadora de organizaciones terroristas. Acogen a terroristas. En su Parlamento hay diputados que defienden a los terroristas. A quienes acogen a terroristas no les diremos ‘sí’ cuando quieren unirse a la OTAN», dijo el mandatario, refieren agencias.

Erdogan, el pasado 13 de mayo, durante una rueda de prensa, advirtió que no estaba a favor de la intención de los dos países nórdicos de ingresar en la OTAN, por su clara actitud abierta hacia las organizaciones militantes kurdas que Ankara considera ramificaciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

«Estos dos países no tienen una postura clara contra las organizaciones terroristas. Incluso cuando dicen que están en contra de ellas, no entregan a los terroristas que deberían entregar. No nos pueden engañar dos veces», indicó el presidente turco.

Turquía abierta futuras negociaciones

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, abordó este domingo, citaron agencias, el tema con sus homólogos de Suecia y Finlandia, Ann Linde, y Pekka Haavisto, respectivamente, durante un encuentro informal de la OTAN en Berlín.

Para el diplomático turco la respuesta de Finlandia fue «respetuosa y ecuánime», sin embargo, acotó que la de Suecia «lamentablemente no fue constructiva y continúan las declaraciones provocadoras”; sin embargo, recalcó que deja las puertas abiertas a futuras negociaciones.

La Unión Europea (UE) considera al PKK una organización terrorista, pero no extiende esta calificación a las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), apoyadas por Estados Unidos y otros países, mientras que para Turquía se trata de la misma entidad por los estrechos vínculos entre ambos.

Putin: OTAN utilizada como instrumento de política exterior

El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció este lunes que la OTAN es usada como “instrumento de la política exterior, en esencia, de un solo país, de manera insistente, y muy agresivamente”.

La pretendida ampliación del organismo es “artificial, se hace en interés de la política exterior de Estados Unidos”, añadió.

En este sentido, dijo que la ampliación de la OTAN con el posible ingreso de Finlandia y Suecia no es un problema para Rusia, pero sí lo será si incluye el despliegue de armamento en territorio de esos países.

“Rusia no tiene problemas con esos países (Finlandia y Suecia). La ampliación a esos países no nos crea una amenaza directa”, refirió Putin durante la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Para el mandatario ruso, “todo esto deteriora la ya de por sí complicada situación internacional en el ámbito de la seguridad”.

Finlandia y Suecia: solicitan ingreso a OTAN

Finlandia presentó este domingo la solicitud formal para ingresar en la OTAN ante la buena disposición de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Suecia, por su parte, pedirá formalmente el ingreso en la OTAN, rompiendo una política de dos siglos de no alineación.