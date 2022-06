UE lanza procedimiento contra Londres por incumplir el Brexit

La Comisión Europea comenzó un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por incumplir las condiciones del protocolo sobre Irlanda del Norte, que era parte de sus acuerdos sobre el Brexit, comunicó la Comisión Europea.

«La Comisión Europea comenzó hoy el procedimiento de infracción contra el Reino Unido por incumplir con las partes significantes del protocolo de Irlanda/Irlanda del Norte», dice el comunicado de la entidad en su página web.

La Comisión Europea destaca que Londres no ha realizado los pasos necesarios a pesar de los reiterados llamados de la entidad al gobierno y señala que es «una clara violación del derecho internacional».

El objetivo del proceso es restablecer el cumplimiento del protocolo en las áreas clave, destacó.

Cabe destacar que si el Gobierno no responde en dos meses, la entidad enviará el caso al Tribunal de Justicia de la UE, que a su vez podría determinar las multas.

El primer procedimiento, que ahora se descongela, denuncia que el Reino Unido no aplica el acuerdo en relación con los certificados exigidos para el movimiento de productos agroalimentarios.

Los otros dos nuevos procedimientos se deben al incumplimiento por Londres, por un lado, de las obligaciones sobre las reglas europeas sanitarias y fitosanitarias, en particular por la falta de los controles necesarios y por no contar con personal e infraestructuras adecuados, y por otro, por no enviar datos sobre estadísticas comerciales relativas a Irlanda del Norte, como exige el Protocolo.

Una decepción

El gobierno británico se declaró «decepcionado» este miércoles por el inicio por parte de la Unión Europea de un procedimiento de infracción en su contra tras su decisión de modificar unilateralmente el estatus post brexit de Irlanda del Norte.

«Estamos decepcionados de que la UE haya iniciado esta acción legal», dijo el portavoz del primer ministro Boris Johnson a los periodistas, justificando su decisión por el fracaso de las negociaciones debido a que, afirmó, las propuestas de Bruselas representaban un «retroceso».

La Comisión Europea retomó el procedimiento de infracción contra el Reino Unido iniciado el 15 de marzo de 2021 por incumplir las normas de certificación para la circulación de productos agroalimentarios.

El caso había sido suspendido el año pasado «en un espíritu de cooperación constructiva», sin embargo, la falta de Londres de entablar una discusión significativa desde febrero y las acciones unilaterales de esta semana van en contra de este espíritu», afirma la nota.