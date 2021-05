Uribe pide que se use fuerza letal contra manifestantes

Luego de que en twitter el ex presidente colombiano Álvaro Uribe pidiera el uso de fuerza letal contra los manifestantes que repudian la reforma tributaria que pretende ejecutar el Gobierno del presidente de ese país, Iván Duque, una masiva protesta se registró en la plataforma virtual exigiendo que se bloqueara la cuenta del ex mandatario en esa red.

Uribe pidió “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas”, justo cuando la nación neogranadina registra desde el miércoles enfrentamientos entre manifestantes que rechazan la reforma y la policía y el Ejército, con saldo de dos civiles fallecidos.

Sin embargo, Twitter borra trino del expresidente Álvaro Uribe sobre el uso de armas de la fuerza pública. La red social dice que el exmandatario violó la política de “glorificación de la violencia”.

Uribe fue hace poco separado de su cargo parlamentario para enfrentar un caso por soborno a testigos y fraude procesal durante otro proceso que se le siguió por su autoría en múltiples masacres durante sus gestiones de alcalde, gobernador y presidente de la República.

Las muertes fueron en Cali, capital del Valle del Cauca, y Neiva, Huila, junto a decenas de arrestos, lo cual arreció las protestas en 600 municipios, especialmente en Bogotá.

Hoy se cumplió la tercera jornada en la que los colombianos tomaron las calles repudiando la reforma que obligaría a al menos 3.000.000 de trabajadores a declarar una renta de la que están exentos por sus bajos ingresos y la mitad tendría que pagar impuestos. La reforma aumentaría el impuesto al IVA sobre bienes básicos y servicios públicos. Para hoy se prevén protestas a propósito del Día Internacional del Trabajador y se convocó otro paro el próximo 19 de mayo.

El presidente Duque dijo que no dará marcha atrás a la llamada Ley de Solidaridad Sostenible que pretende recaudar de los trabajadores 25 billones de pesos (unos $6.850.000.000,00) para “fortalecer las finanzas del Estado” debilitadas por la pandemia por coronavirus.

La etiqueta #TwitterSuspendaCuentaUribe se viralizó y llegó a ser la primera tendencia del país y a la ciudadanía se sumaron senadores, alcaldes, figuras de la política, e incluso medios de comunicación.

Nuevo texto

Iván Duque asegura que se “construirá un nuevo texto de la reforma tributaria” y anunció que no habrá aumento en el IVA de bienes y servicios, ni se ampliará la base de declaración de renta.

“Dentro del trámite legislativo del texto no se incluyen ni aumentos, ni tarifas a bienes y servicios relacionados con IVA, ni se alteren las reglas del juego vigentes con ese impuesto. Y lo segundo, que también quede absolutamente claro, que no se ampliará la base de contribuyentes del impuesto de renta, de tal manera que quien hoy no paga ese impuesto no lo va a pagar”, expresó en los medios de comunicación.

Duque Márquez señaló además que ha dado instrucciones al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que el nuevo texto se concerte con las bancadas del Congreso, los gremios y los centros de pensamiento.