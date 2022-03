Uruguayos votan en referéndum para rechazar o no ley clave de Lacalle Pou

Aproximadamente 2,7 millones de uruguayos están convocados a votar este domingo para derogar o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou.

Para esto, se habilitaron 7.060 centros de votación, que permanecerán abiertas hasta las 19:30 (hora local).

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la campaña para estas elecciones, en las que los uruguayos respaldan o no el recurso a la ley 19.889, promulgada en julio de 2020, se ha desarrollado en un tono de rechazo o espaldarazo a la gestión del Ejecutivo, integrado por una coalición de cinco partidos.

El referéndum se logra, luego de que se comenzó la campaña de recolección de firma, superando las 671.544 rúbricas necesarias para habilitar el proceso electoral.

La opción del «Sí» a la derogación es promovida por organizaciones sociales y políticas, entre ellas, la central sindical, el PIT-CNT, y el Frente Amplio, principal fuerza de la oposición.

Entre sus proclamas se encuentran que los cambios planteados por la LUC en materia educativa, seguridad pública, economía, entre otras; debilita el rol del Estado en estas áreas.

Por su parte, el «No» cuenta con el respaldo del Ejecutivo Nacional.

«Nosotros elegimos presidentes, no monarcas»

Uno de los primeros que ejerció su derecho al voto fue el expresidente, José «Pepe» Mujica, quien apuntó directamente contra Lacalle Pou por su participación, de manera directa, en la campaña contra la derogación de la ley.

«Es la primera vez que un presidente se mete en una campaña electoral, y siempre tiene que haber una primera vez», recalcó Mujica, tras la salida de su centro de votación.

En este sentido, enfatizó que en el país se tiende a «simbolizar las cosas alrededor de una personas» pero el Gobierno es mucho más que un presidente.

«El presidente no es solo el Gobierno, el Gobierno es una cosa mucho más. Nosotros elegimos presidentes, no monarcas, y somos una democracia de partidos, de fuerzas colectivas. Tendemos, por temperamento humano a simbolizar las cosas alrededor de una figura, pero no hay magos en la historia. la imagen es importante, pero la imagen pasa», enfatizó.

"Nosotros tenemos un presidente, no un monarca" dijo el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica tras votar en el Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración del gobierno [email protected] @teleSURtv pic.twitter.com/NPax9mKc1u — Mateo Grille (@mateoteleSUR) March 27, 2022

Para Mujica, los resultados de este referéndum deben tomarse como un «paso cívico, de madurez».

Mujica, que fue muy crítico con la participación del mandatario uruguayo en la defensa del ‘No’ a la derogación de artículos de la LUC, recomendó que las fuerzas políticas acuerden «tres o cuatro cosas (como política de Estado) que duren bastantes años, porque de lo contrario vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes», cita EFE.