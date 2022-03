Xi: EEUU reiteró que no busca tener una nueva Guerra Fría con China

El Presidente de la federación China, Xi Jinping y el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden sostuvieron una conversación telefónica la noche del viernes 18, en la cual coincidieron en que ambas naciones deben respetarse mutuamente, convivir en paz y evitar la confrontación, y convienen en reforzar la comunicación y el diálogo a todas las instancias y en todos los terrenos.

«El Presidente Joe Biden acaba de reiterar que Estados Unidos no busca tener una nueva Guerra Fría con China, cambiar el sistema de China o revitalizar sus alianzas contra China, y que Estados Unidos no apoya la `independencia de Taiwan´ y tampoco busca un conflicto con China. Me tomo muy en serio sus comentarios”, dijo el Presidente Xi Jinping.

También indicó que las relaciones chino-estadounidenses, en lugar de salir del aprieto causado por la anterior administración estadounidense, han tropezado con crecientes retos, sobre todo, algunos de Estados Unidos envían erróneas señales a las fuerzas secesionistas por la “independencia de Taiwan”.

Advirtió que el tema de Taiwán es sumamente peligroso «si no es abordado adecuadamente, dejará impactos disruptivos en los lazos binacionales. China espera que Estados Unidos atribuya la debida importancia a esta cuestión», agregó

La actual situación de los lazos entre ambas naciones se debe directamente a que algunos de Estados Unidos no han implementado los importantes consensos alcanzados por los dos Presidentes, ni puesto en práctica las declaraciones positivas del Presidente Joe Biden. Estados Unidos ha percibido mal y juzgado mal la intención estratégica de China.

El Presidente Xi Jinping destacó que ha habido y habrá diferencias entre China y Estados Unidos, pero que la clave radica en «mantener estas diferencias bajo control».

«Unas relaciones chino-estadounidenses en estable desarrollo benefician a ambas partes, agregó.

El Presidente Joe Biden recordó que hace 50 años, Estados Unidos y China tomaron la importante decisión de emitir el Comunicado de Shanghai. 50 años después, las relaciones entre Estados Unidos y China han llegado una vez más a un momento crucial. El desarrollo de estas relaciones dará forma al mundo del siglo XXI.

Biden reiteró que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría con China; no pretende cambiar el sistema de China; la revitalización de sus alianzas no está dirigida a China; Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwan”; y no tiene la intención de buscar un conflicto con China.

«Estados Unidos está listo para tener un diálogo sincero y una cooperación más estrecha con China, mantenerse comprometido con la política de una sola China y gestionar de manera efectiva la competencia y los desacuerdos para garantizar el crecimiento estable de estas relaciones.

El Presidente Joe Biden expresó su disposición de mantenerse en estrecho contacto con el Presidente Xi Jinping para establecer el rumbo de las relaciones entre Estados Unidos y China.

Nuevos cambios

El Presidente Xi Jinping señaló que desde su primer encuentro virtual con el Presidente Joe Biden en noviembre pasado, se han registrado nuevos cambios trascendentales en la situación internacional.

«La paz y el desarrollo, tema principal de nuestro tiempo, enfrentan severos desafíos. El mundo no es tranquilo ni estable. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos mayores economías del mundo, no sólo debemos orientar el desarrollo hacia adelante de los lazos sino-estadounidenses por una vía acertada, sino también asumir las debidas responsabilidades internacionales y hacer esfuerzos por la paz y la tranquilidad del mundo», dijo Xi.

Evitar una escala del conflicto ucraniano

La cancillería China comentó que durante la conversación, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la actual situación en Ucrania.

El Presidente Joe Biden expuso la posición de la parte estadounidense y manifestó su disposición de mantener la comunicación con la parte china para evitar la escalada de la situación.

El Presidente Xi Jinping señaló que China no quiere ver que la situación en Ucrania haya evolucionado hasta la de hoy.

«China siempre defiende la paz y se opone a la guerra. Esto está incrustado en la historia y la cultura de China. China siempre juzga los asuntos de manera independiente según lo justo y lo erróneo de cada uno. China preconiza defender el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales universalmente reconocidas. China persiste en actuar a la luz de la Carta de la ONU y aboga por el concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Estos principios fundamentales sustentan el enfoque de China sobre la crisis de Ucrania.

Xi recordó que el país ha formulado una iniciativa de 6 puntos respecto a la situación humanitaria en Ucrania, y está dispuesta a ofrecer ulteriores asistencias humanitarias a Ucrania y otros países afectados. Todas las partes deben apoyar juntas a Rusia y Ucrania a realizar diálogos y negociaciones para que rindan resultados y conduzcan a la paz.

«Estados Unidos y la OTAN también han de realizar diálogos con Rusia para desentrañar el quid de la crisis de Ucrania y aliviar las preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania».

El Presidente Xi Jinping recalcó que en la actualidad, las cosas ya les resultan bastante difíciles para todos los países del mundo, ya que necesitan por un lado enfrentar la pandemia de covid-19, y por el otro lado garantizar la economía y el bienestar del pueblo.

«Como líderes de grandes países, hemos de pensar en cómo abordar adecuadamente los asuntos candentes globales, y sobre todo tener en consideración la estabilidad global y el trabajo y la vida de miles de millones de personas. Las sanciones generalizadas e indiscriminadas sólo harán sufrir a los pueblos. Si se intensifican más, provocarán graves crisis internacionales en la economía y el comercio, las finanzas, la energía, los alimentos, las cadenas industriales y de suministro, entre otros, acarreando nuevos problemas a la economía mundial ya en dificultades y causando pérdidas irrevocables. Cuanto más compleja sea la situación, mayor será la necesidad de mantener la calma y la razón. Cualesquiera que sean las circunstancias, siempre se requiere el coraje político para crear espacios para la paz y dejar márgenes a la solución política. Tal como rezan dos proverbios chinos, “Se necesitan dos manos para aplaudir” y “La persona para quitar la campanilla debe ser la misma que la haya atado”.

Insistió en la necesidad en que las partes involucradas demuestren la voluntad política y encuentren una solución adecuada en función de las necesidades tanto inmediatas como a largo plazo. Mientras tanto, las otras partes también pueden y deben crear condiciones para este fin.

«Lo que más urge en estos momentos es continuar con los diálogos y negociaciones, evitar bajas civiles, prevenir crisis humanitarias y cesar las hostilidades lo antes posible. La solución duradera radica en que los grandes países pueden respetarse mutuamente, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, abstenerse de la confrontación entre bloques, y construir paso a paso una arquitectura de seguridad equilibrada, efectiva y sostenible para la región y para el mundo. China siempre ha hecho todo lo posible por la paz y seguirá jugando un papel constructivo al respecto», agregó.

Los dos Presidentes coincidieron en que esta videollamada es constructiva. Ellos instruyeron a sus equipos de trabajo a dar seguimiento oportuno y tomar acciones concretas para volver a poner las relaciones binacionales en el camino del desarrollo estable y hacer los respectivos esfuerzos por solucionar adecuadamente la crisis de Ucrania.