Blockchain, la no tan conocida tecnología tras bitcoin

Bitcoin se ha convertido por derecho propio en uno de los activos más valiosos y más codiciados del momento, hasta tal punto de que incluso comienza a ser considerado como moneda de curso legal en países como El Salvador y se ha utilizado en experiencias de pagos de salarios en criptomonedas en países como Nueva Zelanda para comprobar su viabilidad en este aspecto. Pero lo que quizás no es tan conocido es la tecnología que se encuentra detrás de bitcoin y del resto de criptoactivos, que es la blockchain o cadena de bloques en español.

Tecnología disruptiva

En pocas palabras podemos definir a la tecnología blockchain como el libro de contabilidad del cual participan todos los miembros de la red en cuestión, de esta forma todo apunte contable es público para cada participante, lo cual hace prácticamente imposible de falsificar una transacción, o hackearla, ya que habría que cambiar el apunte para el cincuenta por ciento más uno de los participantes. Además cada cadena del bloque encaja con la anterior y la posterior únicamente, así que no puede ser sustituida de forma fraudulenta.

Gracias a que todos participan de un mismo libro de contabilidad, la seguridad es máxima, al igual que la transparencia, y por ello mismo se elimina la necesidad de intermediarios como notarios y otros fedatarios, otra cosa es que haya resistencias a que esto ocurra.

Además de agilizar y hacer cualquier contrato mucho más transparente, también se abarata mucho más el proceso, ya que gracias a la blockchain se prescinde de una cantidad ingente de burocracia.

Las criptomonedas, un subproducto convertido en codiciado activo

Pero por mucho que la blockchain pueda agilizar y abaratar la burocracia que el ciudadano y las empresas no ven directamente pero si padecen todos los días, invertir en criptomonedas se ha convertido en la cara más atractiva para muchos ciudadanos, de hecho se puede operar con ellas incluso sin que pase por las manos o la criptobilletera del inversor ni una sola criptomoneda, con el trading online, en el cual el trader utiliza operaciones apalancadas, que permiten invertir con un capital inicial menor a cambio de asumir unos riesgos mayores, ya que las perdidas pueden ser muy altas y sucederse rápidamente, sobre todo con activos tan volátiles como las populares criptomonedas.

El bitcoin es un derivado de la red blockchain, no puede existir sin ella, ya que las características que la hacen tan segura son las que permiten que pueda existir un activo como bitcoin, el cual nació con la aspiración de convertirse en moneda descentralizada y por lo tanto sin un banco central que la respalde, y a pesar de ello de momento ha demostrado que es capaz de despertar más confianza que muchas divisas fiat, sustentadas por Estados.

Las mejores criptomonedas que ha dado la blockchain

No son pocos los ejemplos de criptomonedas que han experimentado grandes crecimientos desde su creación. Si se consulta el canal social de algún bróker se puede comprobar cómo no sólo bitcoin sino también criptomonedas como ethereum o la más humilde cardano han multiplicado su capitalización en unos porcentajes que pocos podían esperar.

Pero si un inversor no se deja llevar por las grandes cifras y se centra en los porcentajes de crecimiento de las criptomonedas, se podrá comprobar que muchos proyectos semi desconocidos son los que ocupan las primeras posiciones en los rankings de crecimiento de las exchanges, el problema es que en no pocas ocasiones este crecimiento se produce durante su nacimiento, e incluso durante un tiempo se intentó imitar en las criptomonedas el modus operandi del grupo de pequeños inversores que hicieron crecer de forma artificial el precio de las acciones de la empresa de venta minorista de videojuegos GameStop, y en no pocas ocasiones después de un periodo de euforia el precio se derrumba de nuevo, pudiendo dejar atrapado el capital invertido de forma indefinida.

La mejor forma de elegir una buena criptomoneda para invertir es investigar el proyecto que hay detrás ya que no es lo mismo que una criptomoneda haya nacido con vocación de meme que lo haya hecho esperando ocupar su nicho en un mercado que cada vez se encuentra más integrado en más y más sectores de la economía tradicional, más allá del evidente sector financiero y de las transferencias.