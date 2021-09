Como freelancer puedes trabajar en casa y obtener pagos en dólares

Para nadie es un secreto que la era digital ha impulsado el crecimiento de freelancers; tanto en Venezuela como en otros países. Diseñadores, escritores, traductores, programadores y más tienen la oportunidad de trabajar con empresas extranjeras por esta vía. Así, se abren las puertas a escapar de la inflación; ganando en dólares o también en criptomonedas; una opción interesante.

Bajo esta modalidad de trabajo, que ya no es una novedad sino una realidad, una persona puede ofrecer sus servicios a distancia. Esto, tanto a una o como a varias empresas que los requieran. Todo sin las restricciones de tiempo que impone un trabajo fijo en una empresa. De esta manera el freelancer acuerda con quien solicite sus servicios las condiciones de tiempo y de pago por su trabajo.

Trabajar a distancia ofrece un conjunto de ventajas que han contribuido al aumento en la cantidad de personas que se dedican a esta actividad. La posibilidad de administrar tú tiempo, trabajar para varias empresas o realizar proyectos de manera simultánea son algunos de los atractivos. Además, obviamente, del chance de poder recibir el salario en una divisa tradicional o digital que tenga más fuerza en el mercado.

Ganar dólares o criptos para huír de la inflación

Factores como la crisis económica y el predominio de lo digital por sobre la gran mayoría de las actividades de la sociedad han llevado a la necesidad de adaptar el trabajo a esas condiciones. En ese sentido muchas personas han tomado la decisión de ofrecer sus servicios de manera independiente y así generar ingresos en dólares o incluso en criptomonedas para tener una mejor calidad de vida.

En países con economías débiles eso es muy importante ya que la moneda oficial día tras día va perdiendo su valor. Por lo que contar con una moneda fuerte que mantenga o incluso aumente su valor es indispensable para no ver desaparecer el fruto del trabajo.

En ese sentido, muchas personas intentan refugiarse en el dólar; y otras muestran interés en la criptografía y cómo comprar bitcoin en Venezuela. Si bien esta es la criptodivisa más conocida no es la única disponible, existen otras como Ethereum, Tether, Binance Coin.

Ya sea que decidas hacer trabajo freelance en tu tiempo libre y como complemento a un trabajo de oficina o que tomes esto como una actividad de tiempo completo, lo cierto es que si manejas adecuadamente tu campo y cumples con calidad las solicitudes de los clientes, el trabajo como freelancer te puede reportar excelentes ingresos en dólares.

¿Cómo se recibe el pago?

Debido a los controles y limitaciones para tener una cuenta bancaria en dólares y operar con ellos en Venezuela, lo más frecuente es que la persona deba registrarse en algunas de las plataformas con sistemas de pagos online y que permiten las transferencias de dinero entre usuarios.

Actualmente son muchas las alternativas existentes cuando se trata de dinero fiat, es decir, el tradicional. Estas suelen ser las más usadas tanto por empleadores como por los trabajadores. Sin embargo, estas tienen ciertos inconvenientes que las hacen no ser totalmente positivas para quien recibe el pago

Esto se debe a que muchas plataformas manejan comisiones altas por las transacciones. Por otro lado, pueden tener tasas de cambio bajas al momento de convertir los dólares en bolívares. Si partimos de que la intención del trabajador es obtener el mayor beneficio económico por sus servicios, entonces esos aspectos deben ser tomados en cuenta al elegir el método de pago.

Una solución a esto puede ser tomar en cuenta recibir el salario en criptomonedas. Ante la creciente tendencia e interés en comprar Bitcoin se puede tener certeza de que se obtendrá una herramienta financiera útil. Esto puede ser una manera de operar en los dos medios y encontrar una vía para minimizar las dificultades que puedan presentar.

¿Cómo recibir el pago en criptomonedas?

Como ya se mencionó, otra alternativa que tienen los que trabaja como freelance es aceptar criptomonedas como método de pago. Esta opción cada día cobra más fuerza por la gran cantidad de ventajas que ofrece. Además, hay un evidente aumento en el número de personas y empresas que las usan y las aceptan.

Las exchanges o casas de cambio digitales funcionan de forma muy distinta a las plataformas que únicamente usan dólares. Las operaciones con criptomonedas tienen muy bajo costo de comisión y se realizan de manera rápida y segura.

Por lo tanto, el trabajador prácticamente no tendrá pérdidas al momento de transferir dinero. Asimismo, al ser sistemas descentralizados no requieren de la intervención o regulación de bancos o estados. Esto refiere a que no hay que cumplir con procesos burocráticos sino un simple registro y está listo.

Adicionalmente, hay un rico universo de criptodivisas. Entonces, esto abre las puertas a recibir el salario en cualquiera que se desee. Estas pueden ser algunas monedas volátiles cuyo precio puede aumentar y dar ganancias como Bitcoin. Mientras, también puede ser en Tether (USDT), cuyo precio es exacto al dólar; y no varía por ningún motivo. Tan grande es la variedad, que incluso algunas casas de cambio tienen su propia moneda; como Remitano, que te permite minar RENEC.

Posteriormente, se puede hacer el cambio de la divisa digital en cuestión a bolívares o dólares en tan solo unos segundos.

Un sistema más abierto

Dicho esto, recibir el pago en criptomonedas será de gran ayuda. Esta es una gran vía para evitar las limitaciones y complicaciones que implica la operación de dinero fiat. Ello tanto en la banca tradicional como en las plataformas digitales

Otro dato de interés sobre las criptomonedas, que puede atraer a quienes trabajan por esta modalidad, está en la globalidad de las exchanges. Con estas, cualquiera puede enviar y recibir el monto que sea sin importar que se comparta cuenta en la misma plataforma. Solo es necesario enviar la dirección de la billetera, y se puede recibir sin inconvenientes.

Esto último hace sencillo, para quienes trabajan para varios proyectos, el recibir dinero de todos en un solo lugar.

Sector en pleno crecimiento

Las criptomonedas ocupan un lugar cada vez más importante en la economía. Desde su aparición hace poco más de 10 años han experimentado un significativo crecimiento. Tras superar un primer momento de duda e incertidumbre cada vez más personas comienzan a moverse en este mundo.

Miles de empresas y comercios alrededor del mundo los aceptan y comienzan a ser una moneda de intercambio para las transacciones cotidianas. Todo sin las clásicas restricciones del dinero tradicional que generan algunos problemas en el freelance.

Pero lo cierto es que la tendencia, según los expertos; es que paulatinamente las criptodivisas tomen más protagonismo. De hecho, estas pueden parcialmente reemplazar al dinero tal cual como se conoce hoy en día.

No sólo el trabajador a distancia se ve interesado en ganar en criptos. La verdad es que cada vez más personas se interesan en la criptografía; y en actividades como comprar criptomonedas en Venezuela.

Como un sector que aún evoluciona, el factor común será que comprar Bitcoin o buscar maneras de generarlo sea cada vez más común en la sociedad.