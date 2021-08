¿Cuándo puede llamarse a sí mismo un jugador de casino competente?

En torno al casino y sus juegos, ya sea en versión online o incluso en los establecimientos más prestigiosos del mundo, el entretenimiento es la primera prioridad. Pero el deseo de ganar siempre es también buscado por millones de jugadores. Por lo tanto, para ser particularmente bueno en uno de los casinos en mejorescasinosonlineespanol.com, convertirse en un jugador competente no es un asunto menor.

No basta con creerse el rey del mundo, tirar el dinero por la ventana y esperar que la suerte le sonría. Cierto rigor, metodología y éxito, no te lo vamos a ocultar, serán las principales características de un apostador profesional en los mejores casinos online.

A continuación, te damos algunos consejos para que los apliques, ya sea antes de empezar a jugar a las tragaperras, a los juegos de cartas, o incluso a la ruleta, así como una cierta metodología a la que deben ceñirse si quieren que te toque el premio gordo.

Conoce las reglas básicas

Ten siempre presente que una máquina tragamonedas tiene sus propias características, prestaciones, funcionalidades y ajustes a configurar. Por lo tanto, es esencial que nunca te lances de cabeza a una tragamonedas de vídeo, de lo contrario nunca te convertirás en un jugador profesional en los casinos.

Tener los fundamentos claros de cualquier juego es la base de todo. Conocer los pocos parámetros que hay que establecer es importante, ya sea el número de líneas de pago o incluso la altura de las apuestas.

El consejo más sabio que podemos darte es que participes en sesiones de juego gratuitas, pruebes múltiples configuraciones y, lo más importante, la base de todo, te diviertas. Si un jugador profesional de casino parece concentrarse 24 horas, es ante todo un jugador, y le gusta lo que hace.

Identifica el perfil de jugador de casino que eres

Mientras se divierten, mientras exploran, mientras disfrutan, se conocerán un poco más cada día. No estamos hablando de su carácter cotidiano o de sus pequeños hábitos, sino de su identidad como futuro jugador profesional de casinos online o terrestres. En concreto, identificamos tres perfiles diferentes de jugadores.

El primero es el jugador que juega por el gusto de jugar, ante todo. Esto puede darle cierta tranquilidad, un cierto distanciamiento de su vida cotidiana, para divertirse sin pensar en nada, y para no apostar nunca. El segundo es el del jugador persistente. En esta casta buscan la victoria. A veces te das 5 minutos más, con la esperanza de que te toque el premio gordo, pero conoces tus límites, en términos de presupuesto o incluso de tiempo para dedicarle, y al final, te sonreirá.

Desgraciadamente, hay un tercer perfil que te sacará de cualquier contexto de juego profesional, y desde luego de los casinos para siempre. La línea que separa al jugador perseverante del jugador adicto nunca está muy lejos. Y es en esta línea divisoria donde tendrás que detenerte a tiempo, pues de lo contrario podrías caer en el limbo del mundo de los casinos.

Algunas estrategias que hay que conocer

Si el primer consejo a tener en cuenta es aprender a controlarse, conocerse a sí mismo, fijar un tiempo de juego y un presupuesto, y sobre todo ceñirse a él, la elección del juego es muy importante.

La selección la debes hacer en función de las apuestas disponibles y probabilidades reales de ganar. Elegir los juegos que prometen pagos mayores no es una buena estrategia porque suelen tener un porcentaje de RTP menor.

Evitar la ruleta americana

En la industria del juego de la ruleta del casino, todos los jugadores profesionales están de acuerdo en que la Ruleta Americana es un juego difícil de vencer. Este término es probablemente demasiado fuerte, ya que algunos apostadores todavía consiguen grandes ganancias, pero está establecido que por la presencia de una casilla “0” y otra “00”, la banca se ve ciertamente favorecida.

Por eso ya no se encuentra esta variante en muchos casinos, ya que ha sido muy criticada. Las primeras llamadas de alarma vinieron de América, donde un matemático francés muy famoso la importó directamente. En cambio, las variantes de la Ruleta Francesa y la Ruleta Europea, con pocas diferencias, son mucho más favorecidas y apreciadas por los jugadores profesionales, y por tanto por los casinos terrestres y online.

El método Zographos

Si no hablas griego, no te asustes, lo hemos investigado. La traducción de la estrategia de Nicolas Zographos no siempre ha sido fácil, pero sin embargo nos permite extraer algunas lecciones muy valiosas, y todavía hoy sirve a muchos profesionales y fanáticos de la ruleta dentro de los casinos. Sin repetir la biografía completa de Nicolás Zographos, debes saber que este método se utilizó a finales del siglo XIX en Atenas.

Para analizar perfectamente este método, hay que tener una mente aguda y no tener mala memoria. La observación es el primer paso. Nuestro jugador deja pasar tres tiros. Tras esta primera secuencia lógica de colores, digamos Rojo/Negro/Rojo, Nicolas Zographos pasa al ataque. Así, juega en las tres jugadas siguiendo la misma secuencia que la primera, es decir, Rojo/Negro/Rojo.

Este funcionamiento y metodología conocido como Zographos se basa en la historia de los repartos de la ruleta, aplicándolo según un ritmo de tres manos. En cuanto surge un dominante, apunta al color que salió en la primera y cuarta ronda. Si la paridad entre el rojo y el negro se aplica durante su serie, el jugador de ruleta profesional opta por abstenerse, antes de que surja un dominante.

Pero lo más importante es que este sistema sólo se aplica a 24 manos. Es entonces cuando Nicolás Zographos pone en práctica una estrategia de probabilidad más o menos exacta, pero sobre todo que sabe parar en el momento adecuado. Esta es también la razón por la que los jugadores profesionales de la ruleta son conocidos en los casinos, así como en otros juegos.