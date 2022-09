Gustavo Felice: Talento venezolano de exportación 

Gustavo Felice es un editor, director y productor de medios audiovisuales con una extensa y destacada trayectoria que comenzó en Venezuela en donde trabajó en los más importantes canales y productoras del territorio, abriendo así las puertas para un camino lleno de conocimientos y experiencias que se han sumado a su gran talento como profesional de las pantallas.

Su trabajo se ha paseado desde canales pioneros en Venezuela como Venevisión, RCTV y Meridiano Televisión, hasta llegar al prestigioso grupo de canales premium internacionales HBO Latinoamérica, en este último estando a cargo de la edición y post producción de las campañas de On Air y Marketing de series y películas galardonadas como Games of Thrones, Boardwalk Empire, Band of Brothers, Girls, entre muchas otras, siempre destacándose por su creatividad y visión para contar historias a través de las imágenes.

La importante trayectoria y talento de Felice lo han llevado a cruzar las fronteras venezolanas, y es así como fue seleccionado para ser parte del equipo de la conocida franquicia de reality show EXATLÓN, producida en República Dominicana, en donde pudo destacarse como editor y para luego ser ascendido al puesto de director en EXTALÓN MÉXICO transmitido en el canal TV AZTECA.

Luego de trabajar como director en EXATLÓN MÉXICO, se le da la importante responsabilidad de ser director del reality show EXATLÓN USA, transmitido en el canal TELEMUNDO perteneciente a la reconocida cadena de canales NBC, destacándose como un gran creativo, demostrando sus conocimientos y pasión por su trabajo, atributos que se pudieron observar en cada capítulo transmitido en televisión durante las 3 temporadas bajo su cargo como director.

Su destacado trabajo llevó a la franquicia a trasladar a Felice a México, para trabajar como Director en las producciones de los shows “LA VOZ” y “MÉXICO TIENE TALENTO”, ambos transmitidos en el reconocido canal mexicano TV AZTECA.

Mediante todos los trabajos audiovisuales en donde Gustavo Felice se ha desempeñado durante toda su carrera por más de 20 años en sus diferentes facetas, podemos observar el más vivo reflejo que representa su pasión, creatividad, perseverancia y profesionalismo, que lo han llevado a escalar posiciones, tomar nuevos y grandes retos y continuar su camino de aprendizaje sobre su carrera llevando en alto el gentilicio nacional a un nivel internacional y estamos seguros que seguiremos viendo los grandes frutos de su gran trabajo y talento a nivel internacional.

Si quieres seguir los proyectos de este reconocido profesional de la televisión y conocer un poco de su óptica audiovisual y trabajo creativo síguelo en sus redes @gustfelice.