Marketplace de Facebook despega en Venezuela

Toda una tarde no basta para descubrir la variedad de artículos que ofertan a diario un sinnúmero de miembros de Facebook en Venezuela a través de Marketplace, un gran mercado en línea que esta aplicación habilitó en su menú de manera progresiva en diferentes países desde 2016, y que comenzó a alcanzar notoriedad en el nuestro durante estos meses de encierro por la pandemia del coronavirus.

“Delicioso quesillo tradicional y yogurt. Ventas al detal y al mayor. Excelentes precios. Entregas mutuo acuerdo. En presentación de 7 onzas y 24 onzas”, es una de las publicaciones que más encuentras en “las Sugerencias de Hoy” de este mercado en línea, recomendaciones a las que puedes acceder con solo presionar tu mouse en el ícono de Marketplace, que es una casita con un toldo que se encuentra situado en la cabecera o el menú del lado izquierdo de la sección de noticias de tu cuenta de Facebook.

Comida china, raciones de tortas de diferentes sabores y las tradicionales hallacas que comienzan a prepararse en estos meses, son otras de las preparaciones culinarias que también puedes encontrar en las “Sugerencias de Hoy” de Marketplace. “Rico arroz chino de calidad. Tres bandejas con lumpia y salsa por 5$. Cada bandeja hace lo mismo que un pote de arroz chino tradicional”, explica la publicación de este plato de origen asiático.

Muchos vendedores de comidas preparadas en Venezuela anuncian en Marketplace

En cuanto a las tortas, este anuncio va dirigido a “emprendedores” que quieran aventurarse a invertir en estos postres para vender. “Aprovecha gran promoción de 20 unidades por 15$. Son tortas frías full crema. Sabores: chocolate, coco, guanábana, coco, parchita, fresa. 100% calidad en sabor. Tortas recién hechas, súper frescas. Aprovecha gran promo para emprendedores, anímate”. Y como ya se acerca diciembre, no podía faltar uno de los platos principales de las familias venezolanas en esta temporada: La hallaca. “Por encargo hallaca sola 1$. Hallaca con ensalada y pan 2$”.

Pero la venta de comidas preparadas no es lo más publicado por los venezolanos en este mercado en línea, el ofrecimiento de servicios es otro de los anuncios que más se colean a diario en Marketplace pese a la política de comercio de Facebook que lo prohíbe, como uno que ofrece poner a funcionar en semi-automático las lavadoras marcas Haier cuyas tarjetas de transmisión se hayan dañado. “Cliente satisfecho por convertir lavadora Haier en semi automático, un (1) año de garantía”, así el anunciante identifica su “producto”.

También encuentras publicaciones donde te ofrecen ayudarte a incrementar el número de seguidores de tus cuentas de redes sociales “a un súper precio”, como otras donde promocionan oportunidades de empleo como estas: “persona que quiera trabajar”, “genera 50$ desde tu movil”, “gana 20$ diarios subiendo 10 estados en el día”, y hasta ofertas de trabajo que pueden resultar en trata de mujeres como esta: “mujeres jóvenes interesadas en trabajar en Perú (viaje y arriendo pago) escribir al privado” .

Otro de los anuncios que están prohibidos en las políticas de comercio de Facebook y que consigues en Marketplace Venezuela son aquellos que te muestran “imágenes de antes y después”, y el ejemplo que te da esta red social es la típica “foto en la que alguien bajó de peso”, y que puedes encontrar en este mercado en línea.

“Moldea tu figura”; “Vuelve a tu talla sin dietas ni ejercicios”; “Hermosa figura sin dieta y sin ejercicios. Excelente resultado. Sin ningún efecto secundario o rebo”, son por lo menos tres publicaciones de este tipo que te puedes encontrar en Marketplace Venezuela, acompañadas cada una de su foto que muestra el antes y después de una mujer que perdió peso.

Desde pulseras contra el mal de ojo hasta trámites ilegales

Además de los anuncios de ventas de juguetes, zapatos y ropa para niñas y mujeres, nuevos y usados; alquileres de vivienda para vacacionar o residir, así como la venta de diferentes propiedades, desde kioskos, locales comerciales, apartamentos y casas, que abundan en este mercado en línea, existen otros “productos” que buscan suplir algunas necesidades del venezolano, unas de forma legal, y otras no tanto para la legislación venezolana y las políticas de comercio de Facebook.

“Pulsera protección, contras. Niños y familia” es el nombre de uno de los artículos que te puedes encontrar en Marketplace Venezuela. “Pulseras, accesorios para niñ@s y toda la familia. Pulseras tipo contra para malas energías (mal de ojos). Azabache puro y ojo turco en goldfield con baño en oro 100% garantizo no cambian su color. Tenemos más modelos disponibles”, dice el anuncio.

En el país se las ingenian para ofrecer productos que se ponen de moda en el mundo como estos muñecos de la famosa serie surcoreana de Netflix El Juego del Calamar

También te puedes encontrar, pese a violentar las políticas de comercio de Facebook, venta de planchas y puentes para “reafirmar tu sonrisa”; “suplementos de vitaminas”; “protectores y correctores de juanete”; así como “brochas chinas retardantes masculino”, que se describen de esta manera: “Producto de alta calidad. Precio 5$. Se realizan entregas personales. Se realizan envíos a nivel nacional. Ante cualquier interrogante no dude en preguntar. Estamos a su orden”.

Y entre anuncios de venta y reparación de “parachoques nuevos y usados de todas las marcas”; de “freidoras de aire”; “playstation 3 usado con juegos, cámara, cable de corriente y mando”; “bidones de gasolina”; “novillas preñadas”, “peluches de los personajes principales de la famosa serie de Netflix el Juego del Calamar”, “extensiones de cabello humano”, “bombona de gas comunal”, “bola de bowling con maletín especial para zurdos”; de compras de “canaimas dañadas y “chatarra electrónica”, te encuentras publicaciones ilegales donde se ofrecen a realizar trámites del Saime y del INTT “todo a buen precio”, con los que —se sabe— conducen a estafas muy seguramente.

El interés de Marketplace Facebook Venezuela se dispara en cuarentena

Aunque no hay registros de la fecha en la que Facebook habilita Marketplace en Venezuela, es posible que haya ocurrido a finales de 2018, meses en los que comienza a observarse, según Google Trends, una búsqueda constante del término Marketplace Facebook en el país. No obstante, es en julio y septiembre de 2021, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, que parece dispararse el interés de los venezolanos por este mercado en línea lanzado por Facebook en 2016 y habilitado progresivamente en diferentes países del mundo.

Las restricciones comerciales para cortar los contagios en el país hicieron que muchos negocios migraran a las redes sociales, apareciendo la herramienta de comercio en línea de Facebook, Marketplace, como una opción interesante para muchos vendedores por muchas razones.

Según Digital 2021 Global Overview Report, Facebook se sitúa como la red social favorita en Venezuela, al menos 13 millones de venezolanos tienen una cuenta en Facebook, por lo que anunciar en esta herramienta te garantiza una importante mercado de clientes en el país. Asimismo, a diferencia de otros mercados en línea como Mercado Libre Venezuela, en Marketplace el vendedor no tiene que pagar ningún tipo comisión.

Además, es una herramienta muy sencilla de usar: para vender solo tienes que tener una cuenta de Facebook, ingrear al ícono de Marketplace en la página de noticias de Facebook —una casita con toldo que se encuentra en la cabecera o lado izquierdo—, y darle a “Crear publicación”. Allí podrás elegir el tipo de publicación, sea artículo en venta, vehículo en venta, propiedad en venta o alquiler y oferta de empleo.

Agregas la foto que coincida con la publicación elegida, el título, el precio, la categoría que te ofrece Marketplace de manera predeterminada, el estado en el que se encuentra el bien o producto, si es nuevo o usado; una descripción de este, seleccionas en qué parte del país te encuentras, y esperas a que comiencen a preguntar por tu anuncio.

Quien esto escribe —la autora del anota—, logré disparar mi negocio de venta de pestañas postizas magnéticas en septiembre de este año por Marketplace. En las dos primeras semanas, según registros privados que me facilitó este mercado en línea, la publicación fue vista por más de mil personas. Y aunque en octubre bajó bastante este número, no me quejo, porque al menos 200 personas a la semana entran al anuncio, un porcentaje de esta cantidad de posibles compradores preguntan —a través del chat disponible para esto— por la disponibilidad del producto y su precio, y otro termina coordinando un encuentro para la compra y entrega del mismo.

Pestañas postizas, también de moda.

No descuides la seguridad

Y aunque es tan fácil comprar y vender por este mercado en línea, hay una serie de recomendaciones que hay que tomar muy en cuenta para no ser víctima de estafas, ni por parte del comprador ni por parte del vendedor.

Y es que esta red social solo facilita un lugar donde encontrar productos en venta, monitorear lo que se puede publicar o no (pese a que muchas personas han sabido burlar esta restricción) y el chat para vincular a los compradores con los vendedores. Sobre la operación comercial, esta queda a cargo de los usuarios, manteniendo Facebook una importante distancia.

Si un comprador o vendedor detecta una posible estafa, Facebook recomienda cortar la comunicación y reportarla desde la misma aplicación. Asimismo, ofrece una serie de sugerencias para evitar ser estafado que van desde verificar cuidadosamente las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, hasta evitar asistir a encuentros en lugares solitarios.

Por su parte el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, puso a disposición de los venezolanos sus sedes en todo el país para realizar compras de bienes de alto valor, en especial vehículos, a través de Marketplace, ante una serie de casos de robos, secuestros y homicidios relacionados con fraudes en ventas por medio de esta herramienta de comercio en línea de Facebook.

Según investigaciones de este cuerpo policial, bandas que ya han sido desarticuladas publican anuncios de carros o motocicletas a precios bajos para captar a sus víctimas, quienes muy interesadas por creer que es una oportunidad, terminan asistiendo a lugares apartados donde son citados y, al llegar al sitio, son robados, secuestrados para pedir a sus familiares más dinero o asesinados.