¿Qué sigue para la estrella del Girona, Yangel Herrera?

Cuando los aficionados al fútbol miren la temporada 2023/24 de La Liga, verán a un Real Madrid que arrasó con todos sus rivales mientras que Cádiz, Granada y Almería terminaron en los últimos tres lugares. Pero nosotros recordamos a uno de los nuestros, Yangel Herrera.

Aunque la única derrota del Real Madrid antes de la última jornada de la temporada fue impresionante, la mayor sorpresa de la campaña vino de la mano del Girona. Un tercer puesto para el equipo es, sin duda, uno de los mejores resultados en la historia del fútbol español.

Veinticuatro victorias, seis empates y solo siete derrotas significan que solo fueron superados por el Real Madrid y el Barcelona, mientras que terminaron por encima del Atlético de Madrid en la clasificación.

Para un equipo que terminó en décimo lugar con 13 victorias en 38 intentos la temporada pasada, la transformación del Girona fue asombrosa, superando las expectativas y las probabilidades que muchos sitios de apuestas en línea.

Mientras Artem Dovbyk recibirá muchos elogios por anotar 21 veces a lo largo de la temporada, las hazañas de Yangel Herrera han llamado la atención de muchos.

Cinco goles en 28 apariciones pueden parecer una contribución modesta para un centrocampista, pero Herrera ha sido mucho más que un jugador que simplemente marca goles.

De hecho, Herrera ha jugado en un rol de centrocampista defensivo, proporcionando cobertura para una defensa que solo concedió 46 goles esta temporada. Cuando tiene el balón, ha demostrado ser una influencia calmante, mientras que también puede ser agresivo con y sin el balón, lo que lo convierte en el jugador ideal para jugar en el mediocampo defensivo.

Ayudar al Girona a llegar a la élite del fútbol europeo parece ser la forma perfecta para que Herrera demuestre que los críticos están equivocados.

Una estancia de seis años con el Manchester City de la Premier League entre 2017 y 2023 no vio al mediocampista hacer una sola aparición. En su lugar, pasó tiempo cedido en el New York City, Huesca, Granada, Espanyol y luego Girona en la temporada 2022/23.

Luego se le concedió un traspaso al Girona en julio de 2023 después de hacer 20 apariciones y anotar dos goles en la campaña 2022/23.

Con Herrera brillando para el Girona este año, ¿podría el Manchester City lamentar su decisión de dejarlo ir? Aunque el Girona es parte del City Football Group, parece innecesario que el equipo de la Premier League lo venda solo para comprarlo de nuevo, lo que significa que un movimiento para recuperar sus servicios probablemente no esté en los planes.

Quizás entonces, si su futuro está lejos del Girona, haga el cambio a otro de los equipos del City Football Group. El único problema importante con esta idea es que el City está en la cima de este grupo como el equipo insignia, con el Girona siendo posiblemente el segundo mejor equipo del grupo.

Equipos como el New York City, Melbourne City, Mumbai City y Palermo también están bajo el paraguas del CFG, pero terminar en tercer lugar en La Liga y asegurar un puesto en la Liga de Campeones es algo que no se logra fácilmente.

Muchos argumentarían que ninguno de los equipos mencionados anteriormente estaría cerca de terminar entre los cuatro primeros en La Liga si fueran colocados allí al comienzo de la temporada.

El verdadero problema para Herrera si regresara al City es cómo encajaría. El equipo de Pep Guardiola es más fluido en sus posiciones que cualquier otro equipo en el juego. Mientras Rodri normalmente se sitúa en el mediocampo defensivo, a menudo juega en el centro de la defensa con y sin el balón, mientras que es tan hábil en atacar el área rival como en defender la propia.

¿Podría Herrera desempeñar este rol en el City? Su rol defensivo para el Girona es probablemente mucho más fijo, lo que significa que sus deberes usualmente se refieren a proteger a los que están detrás de él. Mateo Kovacic juega como un suplente capaz de Rodri, mientras que el defensa central John Stones también ha jugado en el mediocampo.

Aunque no está fuera del ámbito de posibilidad, según Bets.com.au el futuro de Herrera no parece pertenecer al City debido a la forma en que juegan los campeones reinantes de la Premier League. Esto no quiere decir que Herrera no pueda convertirse en ese centrocampista completo que el City quiere, pero no parece ser ese jugador en este momento.

Para todos los involucrados con el Girona y Venezuela, probablemente quieran verlo permanecer en España. Herrera juega un papel clave para el equipo, lo que significa que tiene alguna participación en la mayoría de los juegos, ya sea comenzando o saliendo desde el banquillo. Para un jugador tan talentoso, sentarse en el banquillo en la mayoría de los partidos para un equipo como el City sería un gran desperdicio.

Por supuesto, Herrera podría hacer el movimiento fuera del City Group, pero el hecho de que haya jugado para tantos equipos bajo este paraguas puede aludir a que el grupo se muestra reacio a dejarlo ir.

Quizás lo más importante para el desarrollo de Herrera es que permanezca en el Girona. El equipo español jugará en la Liga de Campeones el próximo año, mientras que estarán desesperados por volver a superar las expectativas en La Liga.

Si Herrera puede desempeñar un papel destacado a nivel nacional e internacional, entonces podría ganarse un movimiento a un club más grande. Sin embargo, con solo 26 años, Herrera todavía tiene mucho margen de mejora, y parece que el mejor lugar para continuar mejorando es con un equipo del Girona que necesitará toda la ayuda que pueda obtener antes de su temporada más grande hasta ahora.