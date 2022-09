¿Se puede considerar a los jugadores de móviles como «gamers»?

Los juegos para móviles no son nuevos, pero está claro que hay una diferencia entre los primeros juegos y los de ahora, tanto en términos de tecnología como en la forma de consumirlos. ¿Qué define nuestro perfil de jugador? ¿Nuestra inversión, nuestro tiempo de juego o los partidos que jugamos? Intentemos responder a esta pregunta mientras recorremos la evolución del juego en el móvil, desde los primeros juegos del Nokia hasta la estrategia rojo o negro de los casinos online.

Los inicios: el famoso «snake»

Uno de los primeros juegos que aparecieron en los móviles fue el clásico juego de la serpiente llamado «snake»: controlas a una serpiente que no para de moverse y crecer mientras se alimenta. Aunque el concepto se remonta a finales de los años 70, su popularidad se multiplicó por diez cuando se lanzó en el Nokia 6110 en 1998. A lo largo de los años se lanzaron varias ediciones, que incluso incorporaron un modo multijugador por Bluetooth.

Otro juego popular de los primeros tiempos de los teléfonos móviles fue Space Impact. Un juego de disparos de desplazamiento lateral en el que controla un módulo espacial, enfrentándose a un ejército de alienígenas de todo tipo. Este juego apareció por primera vez en el Nokia 3310. Hay que decir que la compañía finlandesa fue un poco maestra del medio durante los primeros años de la década de 2000. Por ello, los juegos en sus dispositivos eran muy populares.

Este tipo de juego no incitaba a pasar mucho tiempo en él. Se trataba de alcanzar el mejor resultado, como en un juego de arcade. Y al final, los juegos más modernos que siguieron no se alejaron mucho de esto.

La era de los móviles táctiles y de las aplicaciones: una puerta a la variedad y al consumo

En 2007, Apple lanzó el iPhone y el mundo moderno cambió para siempre. En el mundo del juego entran dos novedades esenciales: la tienda de aplicaciones y la interfaz táctil. Por un lado, la tienda de aplicaciones ofrece un catálogo muy amplio de juegos de todo tipo, los usuarios ya no están limitados a los juegos integrados por el fabricante. Por otro lado, las funciones táctiles abren una nueva forma de jugar, con más facilidad, intuición y posibilidades. Entre los juegos más populares de la época, es difícil no mencionar Angry Birds o Doodle Jump. Aprovechan las nuevas funcionalidades de los dispositivos, táctil para uno, giroscopio para el otro, con un concepto similar al de los juegos antiguos: partidas cortas, con puntuaciones y retos. Unos años más tarde, llegarán juegos de correr como Temple Run o de emparejar fichas como Candy Crush.

La cuestión de si los jugadores de móviles pueden considerarse como «gamers» ya no es realmente relevante. El consumo de videojuegos ha evolucionado tan rápidamente que ya no debe percibirse como algo que sólo se juega en consolas y/o PC, y sólo los juegos lanzados en estos dispositivos. No es la cantidad de tiempo que se pasa jugando lo que define si uno es un verdadero «gamer» o no. Al final, no es el medio sino el juego lo que nos permitirá encontrar una respuesta simulada. Una persona que sólo juega al Candy Crush podría no ser percibida como tal, e incluso podría no percibirse a sí misma como tal. Pero una persona que juegue a Chrono Trigger, Civilization o Hearthstone, todos ellos en el móvil, por supuesto, será considerada automáticamente un «gamer», aunque sea en pequeñas sesiones. También es una cuestión de cómo se vende y promociona el dicho videojuego: ¿se considera un videojuego o simplemente una aplicación de entretenimiento sin profundidad real?