Tiendas Zara cerró sus sedes en Venezuela

Las cinco tiendas Zara que habían en Venezuela cerraron sus puertas, al igual que las 5 tiendas de Pull & Bear y las 9 de Bershka, todas pertenecientes a las Grupo Español Indetex. Según reseña la Revista Producto, la salida de la empresa del país, se debe a dificultades operativas, y por la hiperinflación.

Las cadenas de tiendas Zara, Bershka y Pull&Bear, que desde 2018 solo distribuyen piezas “de saldo” y “de viejas colecciones” del grupo español Inditex, recibió meses atrás un ultimátum desde España: rematar en tiempo récord las piezas que quedaban en sus anaqueles y también deshacerse de sus corpóreos, esto es, de todo el mobiliario, escaparates y hasta los maniquíes. Y ese tiempo se ha agotado ya.

La empresa estaba en el país desde 1998 con 22 sedes. Según la revista venezolana, Inditex dio órdenes de dejar de vender sus marcas en Venezuela y ha ido desmantelando las tiendas que quedaban en el país. Además, pone de manifiesto que Zara solo distribuyó a Venezuela saldos o stocks de temporadas pasadas, pero detuvo todos los envíos al país tras la crisis económica y financiera.

En 2004 el gobierno venezolano acusó a la cadena de tiendas de fraude fiscal . En 2007 aparece en el escenario un nuevo jugador: la compañía Phoenix World Trade, cuyo único socio local, el empresario venezolano libanés Camilo Ibrahim, negocia con el grupo Inditex y convierte a Zara, Pull&Bear y Bershka en franquicias corporativas, modalidad según la cual todas las tiendas pertenecen a un mismo grupo económico.

En el 2013, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) multó a Zara con 69.513 euros por subir los precios en moneda local.

En los últimos años fue fiscalizada a fin de que no especulara en los precios de la mercancia.

Los trabajadores de las tiendas no han sido despedidos, y los establecimientos están bajo el dominio de Phoenix World Trade, que anunció que inaugurará nuevas tiendas en los próximos días con nombres similares. Ya no será Zara sino Lola, ya no será Pull & Bear sino Push&Co y ya no será Bershka sino Anakena.