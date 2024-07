Más de 160 personas son atendidas en una jornada quirúrgica especial dando respuesta a los casos reportados mediante el 1×10 del Buen Gobierno. La jornada se lleva a cabo en cuatro centros asistenciales de la entidad insular, entre ellos el nuevo hospital Virgen del Valle, el hospital Agustín Rafael Hernández de Juan Griego, el David Espinoza Rojas de Salamanca y el CDI Hugo Chávez en Porlamar.

Así lo informó el ministro Alí Padrón, padrino del 1×10 del Buen Gobierno en Nueva Esparta, quien compartió con los pacientes internados en el hospital Virgen del Valle, junto al enlace del PSUV en la entidad, Giuseppe Alessandrello; el viceministro Asdrúbal Rincones; la directoral del hospital Johanna Plaza, y la presidenta de la Brigada Médica “Ernesto Che Guevara”, Geiser Morillo.

“Estamos en el hospital Virgen del Valle recientemente inaugurado por nuestro presidente Nicolás Maduro, junto a las autoridades del Ministerio de Salud, la brigada médica Ernesto Che Guevara, el Jefe Político del estado Nueva Esparta, todos sumando para atender al pueblo, en esta jornada quirúrgica”.

Detalló que el Ministerio de Turismo dio los insumos y el apoyo logístico necesario para traer al estado los médicos que a través de 30 especialidades médicas están realizando un total de 166 intervenciones quirúrgicas durante tres días.

Esperanza y alegría

Por su parte, el diputado Giuseppe Alessandrello, enlace del PSUV en Nueva Esparta destacó que el pueblo recibe con alegría estas acciones del Gobierno Bolivariano.

“Estamos dándole respuesta al pueblo que tiene fe, tiene esperanza renacida en su gobierno y utilizando la herramienta del 1×10 ha visto sus necesidades resueltas. Hoy hemos visto la alegría y la esperanza de las familias de estas 166 personas que han sido operadas”, dijo Alessandrello.

Los pacientes destacan la eficiencia del sistema del 1×10 del Buen Gobierno y la buena atención recibida por el personal médico.

José Briceño, paciente operado de colecistectomía se recupera con buen pronóstico en el hospital Virgen del Valle, y manifestó su agradecimiento por la buena atención.

“Estoy dando gracias a Dios primero que nada y a nuestro presidente Nicolás Maduro por crear este sistema del 1×10 del Buen Gobierno y la aplicación VenApp. Me operaron y yo no tuve que comprar nada, aquí me dieron todos los insumos. La operación salió excelente, me trataron como un príncipe y me siento bastante bien”, dijo Briceño.

Asimismo, Yajaira Salazar, paciente que será intervenida para realizar una histerectomía, resaltó que las instalaciones del hospital Virgen del Valle son de primer nivel. “Gracias a Dios todo ha salido bien y me han tratado muy bien”.

Este tipo de jornadas se van a llevar a cabo de manera frecuente para saldar la deuda quirúrgica en la región.