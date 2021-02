1° de febrero de 1817: nace Ezequiel Zamora

Ezequiel Zamora nació en Cúa el 1° de febrero de 1817 cuando Simón Rodríguez tenía 47 años y Simón Bolívar 33. Venezuela estaba arrasada por las cruentas luchas independentistas. Su padre, Alejandro Zamora, luchó con el Libertador. Su madre, la maestra Paula Correa, organizó a las mujeres para apoyar la causa patriota. Zamora es raíz de la revolución porque para él “la propiedad es un robo cuando no es consecuencia del trabajo”. Sobre esto explica “No es lo mismo la propiedad del Marqués de Pumar que las propiedades de los vegueros de El Totumal”. Para Zamora, “La tierra no es de nadie, es de todos en uso y costumbres, y además, antes de la llegada de los españoles la tierra era común, como lo es el aire, el agua y el sol”, por eso debemos secuestrar “los bienes de los ricos porque con ellos hacen la guerra al pueblo”. Zamora es claro: “Venezuela no será patrimonio de ninguna familia ni persona”. Su propuesta es un país en el que “No haya pobres ni ricos, ni esclavos ni dueños, ni poderosos ni desdeñados, sino hermanos que sin descender la frente se traten bis a bis, de quien a quien”. Para ello comandó un importante movimiento militar insurgente en contra de la élite antibolivariana que instauró en Venezuela la Cuarta República.

El 10 de diciembre de 1859, Ezequiel Zamora derrota al enemigo. El método empleado por Zamora en la batalla de Santa Inés fue la guerra de guerrillas que consistía en un ejército de campesinos (por esto usaba sobre su sombrero de cogollo el quepis militar) y su plan era un ingenioso sistema de trincheras que ofrecerían bravía, pero efímera resistencia a los soldados conservadores, con la finalidad de hacerles creer que tendrían una fácil victoria y así conducirlos a una trampa mortal en Santa Inés. Esta victoria significaba la “tumba militar de la oligarquía porque el paso siguiente era el control de Caracas planificada para febrero de 1860. César Rengifo en su obra Un tal Ezequiel Zamora, recrea ese año con unas palabras que le dice Don Elíseo a Mérez, joven brigadier descendiente de las más distinguidas familias del país: “¡Qué sería de Venezuela si esa gente entra triunfante a esta ciudad! ¡Pobre Caracas! ¡Las hordas de Atila! ¡Las doncellas y las matronas de la aristocracia caerían víctimas de esos nuevos hunos!”. El 10 de enero de 1860 a Ezequiel Zamora lo asesina una bala dirigida por el sargento Morón guiado por órdenes de Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco. El periodista e historiador Juan Vicente González, en rastrera posición de intelectual al servicio de la oligarquía, escribió en El Heraldo “bendita sea la bala, bendita sea la mano que la dirigió y acabó con el monstruo”. El pueblo ganó la Batalla de Santa Inés, pero no la guerra. Zamora tenía 43 años de edad cuando fue asesinado. Bolívar 47 cuando muere en Santa Marta. Sucre 35 cuando es ultimado en Berruecos, jóvenes todos, mártires de la Patria. Todos renacieron el domingo 6 de diciembre de 1998 al ganar Chávez las elecciones presidenciales y hoy son millones. Todos recibieron una bocanada de oxígeno el 6 de diciembre de 2020 cuando el pueblo recuperó la Asamblea Nacional. Ellos y Nicolás Maduro moros tienen un plan, una estrategia, porque, como dijo Simón Rodríguez en su Defensa de Bolívar en 1830, “la táctica de un Comandante en Jefe es evitar peligros y asegurar la victoria”. Ya derrotamos a Trump. Estamos ganando esta guerra híbrida a un alto costo. ¡Ezequiel Zamora vive! ¡Viva la Patria!